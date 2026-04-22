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Ronald Araujo envió un mensaje de apoyo a su compatriota Patricio Pacífico, tras la dura lesión que sufrió jugando para el Barcelona B

Patricio Pacífico se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda este lunes en un partido del Barcelona B y tendrá nueve meses de recuperación

22 de abril de 2026 8:32 hs
La lesión de Patricio Pacífico en Barcelona

La lesión de Patricio Pacífico en Barcelona

El uruguayo Patricio Pacífico sufrió una dura lesión de rodilla este lunes mientras disputaba un partido con el Barcelona B, club al que llegó cedido meses atrás desde Defensor Sporting, y su compatriota y compañero Ronald Araujo le mandó un mensaje de apoyo en las redes.

Pacífico se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda este lunes, en el empate 1-1 ante el Olot por la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español.

El defensor de 20 años se había ganado la titularidad del equipo B del Barcelona, en el que llevaba siete partidos y un gol desde su llegada en febrero, pero ahora deberá pasar por un proceso de recuperación de alrededor de nueve meses para volver a las canchas.

Barcelona llevó a Pacífico cedido sin cargo hasta mitad de 2026, con una opción de compra por 1,6 millones de euros que se volvería obligatoria si el jugador llegaba a los diez partidos. Junto a otras opciones de compra de porcentajes y distintos bonos, el pase del zaguero puede alcanzar los 3,8 millones de euros.

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Miguel Franco, vicepresidente de Defensor Sporting y partícipe en las negociaciones con el Barcelona, explicó a Referí en febrero que Barcelona no pagó por Pacífico en este periodo debido al "Fair Play Financiero", que impide a los clubes de la UEFA tener más gastos que ingresos durante determinados períodos, pero varias autoridades de ese club le garantizaron que la intención del club es pagar su pase en seis meses (cuando ya estarán habilitados) para que el jugador "haga carrera en Barcelona".

Tras la dura lesión del joven uruguayo, su compatriota Ronald Araujo le envió un mensaje para darle aliento a través de su cuenta de Instagram.

El capitán del Barcelona subió una historia con la foto de Pacífico y le escribió: "Volverás más fuerte Pato querido", utilizando el apodo del juvenil.

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