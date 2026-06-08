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Nuevos casos de gusano barrenador en Estados Unidos, crece la preocupación y Canadá tomó medidas

Nuevos casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en la ganadería de EEUU llevaron al gobernador Greg Abbott a declarar el "estado de desastre" en Texas

8 de junio de 2026 14:15 hs
Gusano barrenador del Nuevo Mundo: crece la preocupación en el norte de América.

Gusano barrenador del Nuevo Mundo: crece la preocupación en el norte de América.

Foto: Pexels

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó al cierre de la última semana la detección en Texas de un segundo caso de un parásito devastador para el ganado, el gusano barrenador del Nuevo Mundo, por lo cual aumenta la preocupación, no solo en territorio de ese país del norte de América.

A comienzos de la semana se había detectado un primer caso que desencadenó una carrera contra el tiempo para frenar su propagación, informó la AFP.

Este lunes diversos medios reportaron más casos, elevando a cuatro las detecciones registradas en ese estado y aumentando la preocupación por la posible propagación del parásito.

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Gusano barrenador del Nuevo Mundo

El departamento "ha confirmado un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de un mes en el condado de Zavala, Texas, a unos 9 kilómetros del primer caso", escribió en X una cuenta gubernamental dedicada al monitoreo del parásito. Eso sucedió el viernes. Y en las últimas horas se confirmaron nuevos sucesos.

El primer caso

El caso inicial se descubrió en un ternero de tres semanas en La Pryor, Texas, a unos 160 kilómetros al suroeste de San Antonio y a 80 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. EEUU entiende que la plaga procede desde el vecino país del sur por lo cual, a medidados del año pasado, en modo preventivo prohibió la llegada de vacunos en pie desde territorio mexicano. Se trata de una medida que sigue vigente pese a los reclamos de México.

Estados Unidos había erradicado el parásito en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017.

El gusano fue detectado el miércoles 3 de junio cerca de la frontera con México, un resurgimiento que inquieta a los ganaderos estadounidenses.

Este gusano es la larva de un tipo de mosca. Se alimentan de la carne de animales y causan lesiones severas y potencialmente mortales. Puede afectar al ganado, así como a animales salvajes, mascotas y humanos.

Luego del anuncio del primer caso, las autoridades anunciaron varias medidas, incluida la creación de una zona de cuarentena de 20 kilómetros alrededor de la granja donde se detectó el primer caso.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una "declaración de desastre a nivel estatal" tarde el viernes.

Canadá tomó medidas

Canadá, de su lado, prohibió temporalmente la entrada al país de cualquier ganado que hubiera estado en Texas en los últimos 21 días, informó su Agencia de Inspección de Alimentos en un comunicado de prensa.

Según el Departamento de Agricultura, la lucha contra el parásito podría costar 1.800 millones de dólares solo en Texas.

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