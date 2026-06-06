Un momento que ilusiona a quienes producen carne y lana: precios históricos

Los precios de las lanas en Australia volvieron a subir esta semana y cruzaron los US$ 14 por kilo base limpia por primera vez desde marzo de 2019, en un momento de empuje en el rubro en Uruguay , con valores por carne ovina y lana que ilusionan .

El limitado stock mundial de ovinos se siente en la acotada oferta de lana y en la producción de carne: fue una semana de faena históricamente baja en Uruguay y con precios de los corderos que siguen firmes, arriba de los US$ 6 por kilo.

El Indicador de Mercados del Este (IME) se ubicó 92% arriba de un año atrás en Australia tras los remates de la última semana en US$ 14,07 por kilo base limpia y con una suba semanal de 1,6%.

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La oferta se redujo al menor nivel en 12 meses, ya en las últimas semanas de operativa comercial en la zafra 2025-26, y la demanda se mantuvo muy firme con altos índices de colocación.

Los compradores siguen buscando volumen y calidad, con primas para los lotes de mejores especificaciones y calidades más uniformes, anticipando que va a seguir habiendo poca oferta de lana.

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Expectativas favorables para la próxima esquila

Los negocios indican que los exportadores siguen concretando compras y convalidando precios más altos.

En Australia las lanas superfinas de 17 micras se negocian por encima de los US$ 19 por kilo base limpia, las de 19 micras cruzaron esta semana los US$ 17 y las de 21 micras subieron 2,1% a US$ 15,62.

En el mercado local hay pocos negocios desde principios de abril.

“De setiembre a marzo se vendió mucha lana en todos los tipos de diámetros, un mercado dinámico, y en las últimas semanas se ven muy pocos negocios y casi no tenemos referencias de precios”, señaló Josefina Sanguinetti, analista de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Esta semana el SUL informó un negocio destacado de 8.000 kilos de lana Corriedale de 25,4 micras acondicionada y con grifa verde por US$ 4,30 el kilo base sucia y otro lote Corriedale de 10.000 kilos y entre 27 y 27,5 micras que se colocó en US$ 2 por kilo vellón.

Para la próxima zafra el ánimo previo a la esquila es sumamente positivo con precios que siguen subiendo.

El mercado está esperando la inyección de oferta de lotes nuevos de lana en tres o cuatro semanas, indicó Sanguinetti en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Faena en el piso con un mercado de carne encendido

De las esquilas también depende en buena medida que se reactive la oferta de ovinos para faena.

En la última semana la faena ovina apenas superó las 1.500 cabezas, la más baja de la historia si se consideran los periodos no afectados por feriados (como la semana de Pascuas de este año con solo 1.374 animales) en la temporada de menor oferta del año.

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La fuerte reducción de la majada en los últimos años se refleja en un mercado presionado por la demanda, que cada semana paga algunos centavos más por los corderos, que ya se sitúan sobre US$ 6,10 por kilo y US$ 5,10 por animales adultos.

Si bien quienes han conservado los ovinos están teniendo premio luego de años de precios deprimidos tanto en la lana como en la carne, la cadena ovina no está aprovechando plenamente el momento de precios más altos de la historia para la carne ovina.

Entre el 24 y 30 de mayo la canre ovina exportada promedió US$ 6.039 por tonelada y en el acumulado del último mes se ubicó en US$ 7.608 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) este miércoles.

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El fuerte impulso de precios en mayo vino en simultáneo con el regreso de Israel como destino, que no estuvo presente en abril tras la guerra.

En mayo los volúmenes exportados tuvieron un crecimiento de 28% interanual, pero en el acumulado desde enero se ha exportado un volumen de carne ovina 23% inferior al de los primeros cinco meses de 2025.

Rubro ovino

Los datos de exportación del sector sumando carne y lana muestran una evolución de 34% en dólares en enero-mayo de 2026 con US$ 136 millones de ingresos, US$ 100 millones por lana y subproductos (+40% interanual) y US$ 36 millones en carne, con un aumento de 16% en la facturación.