El precio de la carne vacuna exportada sigue desafiando a todos los gráficos

En la última semana se confirmó la estabilidad de precios tanto en hacienda gorda como en ganado de reposición . Una moderación considerada saludable por muchos actores del mercado tras una escalada de ocho semanas consecutivas. La tónica sigue siendo de firmeza y disparidad entre plantas, en precios y entradas. Y el valor de la carne vacuna exportada sigue firme .

Aparece algo más de oferta, aunque sin presión, con un otoño benevolente desde el punto de vista climático que sigue sustentando la disponibilidad forrajera.

El valor de la carne vacuna exportada desde Uruguay no afloja y sigue en niveles récord

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Las plantas que tienen con cuadrillas kosher operando “demandan animales pesados y de buena terminación y son los que están pagando los valores de punta del mercado”, comentó Christopher Brown, director de Agro Oriental.

Novillos de punta sobre los US$ 5,70 el kilo

La mayor parte de los negocios por novillos especiales se dan desde US$ 5,60 por kilo en adelante con las puntas sobre US$ 5,70 por kilo.

En las vacas los precios van desde US$ 5,25 hasta US$ 5,35 por kilo, y se puede obtener algún centavo más en lotes excepcionales.

“Alguna industria está planteando valores por debajo de eso pero creo que los productores no lo convalidan y no se están haciendo negocios con esas propuestas teniendo en cuenta que el comienzo del invierno por el momento viene siendo bastante benévolo”, sostuvo el operador.

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Faena limitada frena las exportaciones

Esta moderación en la demanda industrial se reflejó en el volumen de faena, el más bajo en cuatro semanas con 38.206 cabezas, una caída semanal de 12%.

Mayo cerró con 171.565 vacunos faenados, y marcó una baja interanual de 21% frente al mismo mes de 2025.

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Mientras la operativa industrial cae, el mercado internacional sigue sólido, ávido por carne vacuna y con precios de exportación que se afirman en niveles históricamente altos.

En los últimos 30 días móviles los embarques promediaron US$ 6.461 por tonelada, un valor inédito de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

A menor faena, menor volumen exportado. En mayo los embarques al exterior se contrajeron 43% interanual a 28.759 toneladas, muy por debajo de las 50.133 alcanzadas en mismo mes del año pasado.

En el primer mes de vigencia del acuerdo Mercosur – Unión Europea los embarques a ese destino se redujeron 46% en volumen y 35% en dólares.

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Mosca de la bichera en EEUU

Una de las novedades fuertes que trajo esta semana es la confirmación de la llegada de la mosca de la bichera a Estados Unidos, con el primer caso confirmado en Texas desde 1966. Desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se entiende que “no existe amenaza de infestación masiva”, pero la preocupación en el sector ganadero estadounidense ya se reflejó sobre fines de la semana en un rebote de los precios del novillo.

Se modera la reposición

En el mercado local, la reposición vio una moderación en los valores durante los últimos días.

En la última grilla de ACG se dio una baja tanto para terneros, terneras como para vacas de invernada.

El ternero promedia US$ 4,19 por kilo.

La oferta comenzó a mermar gradualmente, con el grueso de la zafra de terneros que ya fue comercializado, en un año particular en el que la temporada de cría se adelantó respecto a lo habitual, destacó Brown.

La actividad de los corrales y la exportación en pie siguen demandantes, con muchos corrales comprando para cargar en tres o cuatro semanas. Por novillos cuota la punta de los valores se ubica en US$ 3,20, y en US$ 3,10 para la vaquillona cuota mientras que se negocian entre US$ 2,90 a US$ 3 las vaquillonas no cuota para encierros.

La exportación en pie sigue interesada en terneros enteros como por terneras o vaquillonas y manejando valores destacados.