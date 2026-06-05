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Amenaza de EEUU de aumento de aranceles a Uruguay y otros países: "No recibimos una comunicación oficial", dijo Lubetkin

El canciller de la República se expresó con cautela tras el anuncio de que Estados Unidos podría aumentar los aranceles a varios países por no evitar el ingreso de productos provenientes de trabajo forzoso

5 de junio de 2026 14:02 hs
Donald Trump. Archivo

Donald Trump. Archivo

Foto: EFE/EPA/KENA BETANCUR

El canciller de la República, Mario Lubetkin, dijo que el gobierno no recibió ninguna "comunicación oficial" respecto a la posibilidad de que la administración de Donald Trump aumente de 10% a 12,5% los aranceles a algunos países, entre los que se encuentra Uruguay.

"No sabemos cuál es la razón", reconoció el ministro este viernes en una rueda de prensa, luego de participar en un foro sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

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Esto se produjo luego de una investigación a 60 economías liderada por esa oficina estadounidense para detereminar si los socios comerciales de Estados Unidos estaban tomando las medidas suficientes para combatir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso. La medida se enmarca en la guerra comercial que mantiene Estados Unidos contra China.

Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, explicó en un comunicado que no combatir debidamente el trabajo forzoso genera una situación desigual para los trabajadores de su país.

"Esto genera una situación en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad", apuntó, y aseguró que esto "no seguirá siendo tolerado".

Mario Lubetkin durante la interpelación en la comisión permanente
El canciller Mario Lubetkin

El canciller Mario Lubetkin

Al respecto, entonces, Lubetkin dijo que el gobierno no tiene más información de la que trascendió públicamente.

"Primero tenemos que saber si eso efectivamente va a acontecer, porque tenemos que tener una comunicación. Y entender por qué. Porque ni ustedes ni nosotros hemos leído la razón de eso", sostuvo el canciller uruguayo.

Y advirtió que en la lista de países que podrían ser sancionados están "desde Chile hasta Corea del Sur", pasando por "Israel, Japón y Australia". "Vamos a empezar a entender un poquito más de qué se trata, a recibir la comunicación y después evaluemos", pidió.

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