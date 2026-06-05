Amenaza de EEUU de aumento de aranceles a Uruguay y otros países: "No recibimos una comunicación oficial", dijo Lubetkin

El canciller de la República, Mario Lubetkin , dijo que el gobierno no recibió ninguna "comunicación oficial" respecto a la posibilidad de que la administración de Donald Trump aumente de 10% a 12,5% los aranceles a algunos países , entre los que se encuentra Uruguay .

" No sabemos cuál es la razón ", reconoció el ministro este viernes en una rueda de prensa, luego de participar en un foro sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur .

El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana que analiza imponer nuevas tarifas de entre el 10% y el 12,5% a una serie de socios comerciales por no combatir lo suficiente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado . La lista de 54 países incluye a Uruguay, pero también a otros, como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela, a quienes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) recomendó aplicar el arancel de 12,5%.

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Esto se produjo luego de una investigación a 60 economías liderada por esa oficina estadounidense para detereminar si los socios comerciales de Estados Unidos estaban tomando las medidas suficientes para combatir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso. La medida se enmarca en la guerra comercial que mantiene Estados Unidos contra China .

Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, explicó en un comunicado que no combatir debidamente el trabajo forzoso genera una situación desigual para los trabajadores de su país.

"Esto genera una situación en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad", apuntó, y aseguró que esto "no seguirá siendo tolerado".

Mario Lubetkin durante la interpelación en la comisión permanente El canciller Mario Lubetkin Gastón Britos / FocoUy

Al respecto, entonces, Lubetkin dijo que el gobierno no tiene más información de la que trascendió públicamente.

"Primero tenemos que saber si eso efectivamente va a acontecer, porque tenemos que tener una comunicación. Y entender por qué. Porque ni ustedes ni nosotros hemos leído la razón de eso", sostuvo el canciller uruguayo.

Y advirtió que en la lista de países que podrían ser sancionados están "desde Chile hasta Corea del Sur", pasando por "Israel, Japón y Australia". "Vamos a empezar a entender un poquito más de qué se trata, a recibir la comunicación y después evaluemos", pidió.