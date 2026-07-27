Conmebol presentó los parches que utilizarán los campeones de la Copa Libertadores desde 2027: mirá el de Peñarol y Nacional

Conmebol presentó este lunes los parches que utilizarán a partir del año próximo los equipos que fueron campeones en alguna edición de la Copa Libertadores .

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Hasta este 2026, donde ya se disputó la fase de grupos, todos los equipos estaban representados por el mismo parche.

En los rediseños se contempla que cada equipo tenga su propia identidad utilizando sus colores, que agreguen la cantidad de títulos ganados y también los años en que se proclamó campeón del evento.

Peñarol ya presentó sus dos parches a través de sus redes oficiales.

¡Así son los nuevos parches de la CONMEBOL #Libertadores ! Una nueva identidad para la #GloriaEterna pic.twitter.com/ZsZuLeOuHo

Con la derrota 3-0 ante Tigre, Nacional igualó su tercer peor goleada recibida de local en el plano internacional: hay otros seis casos que empatan o superan esta marca

¿Qué resultados se tienen que dar en la última fecha del Torneo Intermedio para que Peñarol y Nacional jueguen la final?

Los aurinegros son el equipo uruguayo con más Libertadores ganadas, cinco, con sus conquistas de 1960, primera edición, 1961, 1966, 1982 y 1987.

Nacional, abocado a la disputa de la Copa Sudamericana donde este martes enfrenta a Tigre por la revancha de los 16avos de final, aún no hizo la presentación de su nuevo parche, pero en el video se puede ver.

Los tricolores tienen tres títulos producto de sus conquistas en 1971, 1980 y 1988.