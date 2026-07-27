Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / REMODELADOS

Conmebol presentó los parches que utilizarán los campeones de la Copa Libertadores desde 2027: mirá el de Peñarol y Nacional

Mirá los parches que utilizarán los grandes del fútbol uruguayo a partir de la Copa Libertadores 2027

27 de julio de 2026 17:38 hs
El trofeo de la Copa Libertadores&nbsp;

El trofeo de la Copa Libertadores 

@Libertadores

Conmebol presentó este lunes los parches que utilizarán a partir del año próximo los equipos que fueron campeones en alguna edición de la Copa Libertadores.

Hasta este 2026, donde ya se disputó la fase de grupos, todos los equipos estaban representados por el mismo parche.

En los rediseños se contempla que cada equipo tenga su propia identidad utilizando sus colores, que agreguen la cantidad de títulos ganados y también los años en que se proclamó campeón del evento.

¿Qué resultados se tienen que dar en la última fecha del Torneo Intermedio para que Peñarol y Nacional jueguen la final?

Con la derrota 3-0 ante Tigre, Nacional igualó su tercer peor goleada recibida de local en el plano internacional: hay otros seis casos que empatan o superan esta marca

Los aurinegros son el equipo uruguayo con más Libertadores ganadas, cinco, con sus conquistas de 1960, primera edición, 1961, 1966, 1982 y 1987.

Nacional, abocado a la disputa de la Copa Sudamericana donde este martes enfrenta a Tigre por la revancha de los 16avos de final, aún no hizo la presentación de su nuevo parche, pero en el video se puede ver.

Los tricolores tienen tres títulos producto de sus conquistas en 1971, 1980 y 1988.

Las más leídas

Camino al Mundial 2030 con 64 selecciones: los mensajes de Infantino, de Domínguez y las ventajas que traerá para Uruguay

"Estoy bien": el tranquilizador mensaje del uruguayo Emiliano "Toro" Nielli luego de la imagen que se viralizó tras su pelea de Bare Knuckle en el Antel Arena

Diego Aguirre piensa en hacer debutar como titular en Peñarol a uno de los refuerzos el sábado ante Cerro Largo para ir por la final del Torneo Intermedio

El inesperado problema de Vozinha que Colo Colo deberá resolver para que pueda jugar en Chile

Temas

Copa Libertadores Peñarol Nacional Conmebol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos