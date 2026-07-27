La votación popular de la FIFA eligió al tanto de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde ante Argentina, como el mejor gol del Mundial 2026; mirá el video

El imborrable derechazo del internacional caboverdiano Sidny Lopes Cabral contra la selección argentina ha sido galardonado oficialmente con el premio del Mejor gol del Mundial 2026 . El lateral se impuso en la votación popular a los fantásticos tantos de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Wilson Isidor (Haití), quienes completaron el podio.

La acción inolvidable tuvo lugar en el Hard Rock Stadium de Miami durante un electrizante choque de dieciseisavos de final. El defensor de 23 años dejó atrás la marca de Alexis Mac Allister y sacó un zapatazo con efecto magistral que se incrustó en el arco del golero Emiliano "Dibu" Martínez para establecer el 2-2 parcial.

Aunque el combinado africano terminó cayendo 3-2 en el alargue ante el vigente campeón, la jugada quedó marcada a fuego en la memoria del certamen.

"En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Vi el espacio y apunté al arco", confesó Sidny Lopes Cabral tras recibir la distinción.

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"Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia el ángulo, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría", agregó.

El festejo desató la euforia tanto en el campo como en las gradas, donde la emoción fue tal que su madre, Teresa, llegó a desmayarse en la tribuna tras presenciar la hazaña de su hijo.

Con este reconocimiento, Lopes Cabral entra en un selecto club histórico y toma el relevo de nombres ilustres que conquistaron el galardón en ediciones anteriores, como Maximiliano Rodríguez (2006) y Diego Forlán (2010) (ambos campeones con Peñarol), James Rodríguez (2014), Benjamin Pavard (2018) y Richarlison (2022). Además, se convierte en apenas el segundo defensor en la historia en adjudicarse este prestigioso premio individual.