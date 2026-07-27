La revolucionaria regla que busca frenar las mañas de los arqueros en el fútbol y que no demore más el juego

Con la firme intención de terminar con las interrupciones deliberadas y proteger el dinamismo del juego, la International Football Association Board ( IFAB ) pondrá en marcha un novedoso ensayo reglamentario a partir de la temporada 2026-27 en el fútbol inglés.

La medida apunta a eliminar una de las estrategias defensivas más recurrentes del fútbol moderno: las simulaciones de lesiones por parte de los arqueros para enfriar los partidos o reorganizar tácticamente a su equipo.

La modificación establece que cada vez que el árbitro autorice el ingreso de la asistencia médica para atender al golero, el entrenador estará obligado a retirar temporalmente a un jugador de campo. Para ello dispondrá de un plazo de 10 segundos para designar al futbolista que saldrá; si no lo hace a tiempo, será el capitán del equipo quien deba abandonar la cancha de manera automática durante exactamente un minuto.

Desde el punto de vista técnico, la IFAB no busca desatender a los futbolistas verdaderamente lesionados, sino erradicar el beneficio táctico que se obtiene mediante interrupciones artificiales.

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Hasta ahora era habitual ver a goleros tirarse al césped sin una dolencia real, obligando a detener las acciones mientras sus compañeros se agrupaban en el banco para recibir indicaciones, cortar el ritmo del rival o ganar valiosos minutos en el marcador.

Con esta nueva lógica, la consecuencia deportiva recae de inmediato sobre el equipo que solicita la atención. Al quedar en inferioridad numérica durante 60 segundos, desaparece el incentivo para exagerar o fingir una molestia.

Esta norma forma parte de una batería de reformas orientadas a aumentar el tiempo efectivo de juego en el fútbol mundial, sumándose a los límites para saques de banda y sustituciones.

Si la prueba piloto en Inglaterra ofrece resultados satisfactorios, la IFAB evaluará su adopción definitiva en las Reglas de Juego a nivel global.