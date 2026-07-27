"Estoy bien": el tranquilizador mensaje del uruguayo Emiliano "Toro" Nielli luego de la imagen que se viralizó tras su pelea de Bare Knuckle en el Antel Arena

El uruguayo Emiliano “Toro” Nielli , protagonista de una de las mejores peleas en la velada de Bare Knuckle realizada el pasado sábado a la noche en el Antel Arena, publicó un mensaje tranquilizador luego de la imagen que se viralizó en la que se lo vio con una importante hinchazón en su cara.

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Como informó Referí, el duelo de semifondo previo a la pelea estelar de Gastón “Tonga” Reyno tuvo el combate entre Nielli y el argentino Guido “Ninja” Cannetti , que fue uno de los destaques del evento.

Ambos luchadores se habían picanteado cara a cara en el pesaje del viernes y el sábado se dieron muy duro en el círculo del BKFC.

El uruguayo fue muy aplaudido por el público y pidió el aliento tras el primer round . Por su parte, Cannetti, que entró al ritmo de Los Palmeras y lució un tatuaje de Carlos Gardel en su pierna, manejó la pelea con calma y en el segundo asalto le dejó un gran chichón en la frente a su contendiente.

El impactante estado en el que quedó el uruguayo Emiliano Nielli tras la pelea con el argentino Guido Cannetti en el BKFC del Antel Arena

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Joaquín Ormando

Ambos dejaron todo en el ring, pero El Ninja se quedó con la victoria, mientras que Nielli terminó con su cara hinchada por los golpes, lo que llamó la atención de los espectadores.

El mensaje de Emiliano Nielli

Este domingo, horas después de la pelea y tras la viralización de su imagen con la hinchazón en su rostro, emitió el Toro Nielli publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Hola gente, ESTOY BIEN, recuperándome, sin lesiones. ¡Está todo OK!”, señaló en su Instagram el luchador profesional e internacional de Artes Marciales Mixtas, quien además es entrenador de lucha.

Joaquín Ormando

Además, agradeció el aliento de sus fans. “Gracias por los mensajes de apoyo”.

“Estoy contento por la pelea que di aunque no se consiguió el resultado. ¡Dejamos la vida en el ring y dimos una guerra!”, agregó.