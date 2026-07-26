"Me muero por pelear por el título del mundo en Uruguay": en el ring, Gastón Reyno analizó con Referí su victoria y tras desafiar al campeón "inglés pirata" a que venga a Montevideo

Con su pequeño hijo y su pareja, Gastón Tonga Reyno tuvo un momento familiar especial al volver a subir al ring del Antel Arena poco rato después de haber cumplido su sueño de pelear por primera vez en Montevideo y ante sus hinchas.

Ya con las tribunas vacías de un recinto que estuvo repleto por unas 9.000 personas que lo fueron a ver en la primera velada de Bare Knuckle Figth Championship (BKFC) en Uruguay y en Sudamérica, el Tonga contó cómo fue la pelea en la que le ganó por KO al estadounidense Josh Krejci tras derribarlo en el primer round, cuando iba poco más de un minuto de combate.

Luego de ducharse y de participar de un brindis sin alcohol con algunos de sus amigos, volvió a subir para sacarse una foto con su familia y repasó cómo fue la pelea.

“En la pelea anterior hice lo mismo, cuando va a entrar él, me cubro con la izquierda y le doy con la derecha. Y ahora lo mismo, lo mido, lo mido y le tiro con la derecha. Eso me da confianza”, repasó , haciendo los movimientos que hizo en la pelea.

Gastón Tonga Reyno cumplió su sueño de pelear en Montevideo y lo hizo con una contundente victoria: así fue la gran velada de Bare Knuckle en un Antel Arena repleto

Gastón Tonga Reyno tendrá su soñada pelea en Montevideo este sábado, día en el que el Bare Knuckle desembarcará en Montevideo y Sudamérica

También contó a Referí lo que sintió luego de darle el puñetazo y darse vuelta al ver caído a Krejci, besando su puño derecho.. “No me di cuenta que se había terminado la pelea, pero me di cuenta que ya lo iba a terminar. Digo: se levanta, lo mido y le tiro la derecha. No le tuve que tirar ningún uppercut, que él entraba así, ¿viste?”, dijo, haciendo el modo de avanzar de su rival. “El plan era ese, meterle uppercut, pero no le tuve que tirar ninguno”, agregó.

Una noche perfecta

Ante la pregunta sobre cuál sería el título para esta noche, el Tonga la calificó como “soñada”.

Joaquín Ormando

“Yo creo que fue una noche soñada. Incluso ni en mi sueño me iba a imaginar que estaba tan buena. Capaz que sí me hubiese imaginado un Antel Arena con un montón de gente, con una victoria por knockout, pero creo que fue todo perfecto porque hubo un montón de guerreros y guerreras uruguayas que dieron batallas y la gente quedó fascinada”, señaló a Referí.

“Estoy seguro que todo el que vino hoy al Antel Arena, si hay otro evento de BKFC, va a querer volver. Un evento de primer nivel mundial en nuestro país y con un montón de guerreros latinos. La verdad fue más de lo que yo soñaba”, agrego.

El luchador señaló que espera que el evento se repita. “Me imagino. Seguro que sí, ojalá”.

Joaquín Ormando

“Yo, capaz que me fui un poco atrevido al retar al campeón, pero yo me muero por pelear por el título del mundo acá, en Uruguay. Me encantaría”, dijo, al referirse a las palabras que dijo ni bien finalizada la pelea en la que desafió al campeón vigente para que venga a defender su título a Montevideo.

“Si el campeón se anima a venir a Uruguay, ese inglés pirata, lo espero”

Tras ganar la pelea, Gastón Reyno habló en el ring con la trasmisión oficial de BKFC, entrevistado por Chirs Lytel y desafió al campeón vigente en su categoría.

“Déjame decirlo en español. ¡Uruguay nomá!”, dijo tras la pregunta en inglés, con una respuesta que luego él mismo se encargó de traducir.

Joaquín Ormando

“Muchísimas gracias a todos los que vinieron y no lo digo solo por mí, lo digo por todos los guerreros y guerreras que estuvieron hoy en este ring. Este no es solo mi sueño, es el sueño de muchísimos y ojalá sea el primer evento de muchos. De verdad, muchas gracias, yo tengo el corazón lleno. Ni en el mejor de mis sueños me hubiera imaginado este”.

Luego, consultado por cómo seguía su carrera, el Tonga fue de menos a más, arropado por sus hinchas.

Joaquín Ormando

“Nunca me gusta hablar de futuros rivales, no me gusta retar a nadie, siempre voy humilde y callado, peor me parece que hay que decirlo para que se den las cosas”, dijo, tranquilo.

“Yo siento que puedo ser campeón mundial de esto”, agregó, a lo que el público comenzó a ovacionarlo. “Tengo nudillos duros, tengo quijada y tengo unos tres huevos enormes”, expresó, haciendo estallar a los fanáticos.

“Así que si el campeón en algún momento se anima a venir a Uruguay, ese inglés pirata, que venga, lo espero. Porque acá hay un uruguayo que tiene los huevos bien puestos para ser campeón mundial”, remató, en medio de los gritos y aplausos de sus fans.