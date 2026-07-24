A qué hora pelea Gastón Tonga Reyno este sábado en el Antel Arena, venta de entradas y dónde verlo

El luchador uruguayo Gastón "Tonga" Reyno pelea este sábado en el Antel Arena ante el estadounidense Josh Krejci en la llegada a Sudamérica del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), el deporte de combate de pujante crecimiento en el mundo que eligió Uruguay para su primera velada en el continente.

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Gastón Reyno vs Josh Krejci será el combate estelar que cerrará una cartelera que tendrá once presentaciones, con peleadores uruguayos y de la región, así como también dos peleas femeninas.

La jornada comenzará a la hora 20:00 y la pelea del uruguayo no será antes de las 22:00.

Gastón "Tonga" Reyno con el pantalón que usará en Montevideo

Los combates se podrán ver por streaming a través de la BKFC App.

Gastón Tonga Reyno tendrá su soñada pelea en Montevideo este sábado, día en el que el Bare Knuckle desembarcará en Montevideo y Sudamérica

Pelea de Gastón "Tonga" Reyno en Montevideo tuvo cambio de rival; mirá los detalles de la velada que tendrá once combates en el Antel Arena

La pelea de Gastón Reyno se podrá ver por Antel TV en Uruguay y por DSports en Sudamérica.

Venta de entradas

La venta de entradas se realiza a través de la web de Tickantel.