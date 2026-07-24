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A qué hora pelea Gastón Tonga Reyno este sábado en el Antel Arena, venta de entradas y dónde verlo

Gastón Reyno vs Josh Krejci será el combate estelar que cerrará una cartelera que tendrá once presentaciones

24 de julio de 2026 20:00 hs
Gastón Reyno pelea en Montevideo

Gastón Reyno pelea en Montevideo

El luchador uruguayo Gastón "Tonga" Reyno pelea este sábado en el Antel Arena ante el estadounidense Josh Krejci en la llegada a Sudamérica del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), el deporte de combate de pujante crecimiento en el mundo que eligió Uruguay para su primera velada en el continente.

¿A que hora es la pelea de Gastón Reyno vs Josh Krejci?

Gastón Reyno vs Josh Krejci será el combate estelar que cerrará una cartelera que tendrá once presentaciones, con peleadores uruguayos y de la región, así como también dos peleas femeninas.

Gastón "Tonga" Reyno con el pantalón que usará en Montevideo

Gastón "Tonga" Reyno con el pantalón que usará en Montevideo

La jornada comenzará a la hora 20:00 y la pelea del uruguayo no será antes de las 22:00.

¿Por dónde ver la pelea de Gastón Reyno vs Josh Krejci?

Los combates se podrán ver por streaming a través de la BKFC App.

Pelea de Gastón "Tonga" Reyno en Montevideo tuvo cambio de rival; mirá los detalles de la velada que tendrá once combates en el Antel Arena

Gastón Tonga Reyno tendrá su soñada pelea en Montevideo este sábado, día en el que el Bare Knuckle desembarcará en Montevideo y Sudamérica

La pelea de Gastón Reyno se podrá ver por Antel TV en Uruguay y por DSports en Sudamérica.

Venta de entradas

La venta de entradas se realiza a través de la web de Tickantel.

La cartelera completa

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