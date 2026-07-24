El luchador uruguayo Gastón "Tonga" Reyno pelea este sábado en el Antel Arena ante el estadounidense Josh Krejci en la llegada a Sudamérica del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), el deporte de combate de pujante crecimiento en el mundo que eligió Uruguay para su primera velada en el continente.
A qué hora pelea Gastón Tonga Reyno este sábado en el Antel Arena, venta de entradas y dónde verlo
Gastón Reyno vs Josh Krejci será el combate estelar que cerrará una cartelera que tendrá once presentaciones