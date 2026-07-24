Vozinha está muy cerca de un histórico club de Sudamérica tras estar incluido en el equipo ideal del Mundial 2026: "Ya hemos hablado dos o tres veces"

El mercado de pases sudamericano se sacude con la posibilidad de una llegada tan estelar como impensada. Josimar José Évora Dias, popularmente conocido como Vozinha , se encuentra en el radar de Colo Colo de Chile.

Tras consolidarse como una de las máximas figuras del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el experimentado guardameta de 40 años está muy cerca de dar el salto al fútbol de la región, según confirmó el diario chileno La Tercera.

Su agente y representante, Adilson Dos Santos, mantuvo diálogo con medios chilenos, en los que confirmó los primeros contactos informales con la dirigencia de Colo Colo.

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"Con Colo Colo hemos conversado en dos o tres oportunidades. Representar a un gigante del fútbol sudamericano sería una tremenda oportunidad para él y le genera un enorme entusiasmo", afirmó el empresario, aclarando que si bien existe interés, aún no hay un acuerdo cerrado.

El arquero africano llega con el pase en su poder tras finalizar su contrato con Chaves de la Segunda división de Portugal. Durante la cita del Mundial 2026, Vozinha acaparó la atención del planeta con brillantes actuaciones, incluyendo el histórico empate sin goles frente a España en la fase de grupos y una inolvidable labor para clasificar a su selección a los dieciseisavos de final.

El interés desde Santiago responde al deseo del presidente del club chileno, Aníbal Mosa, de reforzar el arco tras haberse caído la chance de incorporar al uruguayo Santiago Mele, quien finalmente arregló con Independiente.

Con la autorización de la comisión directiva y el visto bueno del estratega Fernando Ortiz, Colo Colo trabaja para sellar el arribo de una de las revelaciones más carismáticas y seguidas del reciente certamen planetario.