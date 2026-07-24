El Toro Rodríguez jugó su primer encuentro con Bournemouth de Inglaterra, hizo dupla con el hijo de Kluivert, y golearon a St. Pauli de Alemania

Álvaro Rodríguez, también conocido como el Toro Rodríguez , debutó con la camiseta de Bournemouth de Inglaterra este viernes en la pretemporada del equipo y lo hizo en una goleada en un amistoso contra St. Pauli de Alemania, al que golearon 4-1.

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El hijo del recientemente fallecido Daniel "Coquito" Rodríguez, bicampeón de la Copa Libertadores de América con Peñarol en 1982 y 1987, y a quien le rindió un homenaje en uno de sus últimos encuentros con Elche de España, su anterior equipo, pudo salir a la cancha por primera vez con su nueva camiseta.

El técnico de Bournemouth, el alemán Marco Rose. colocó dos equipos diferentes ante St. Pauli de Alemania.

El encuentro amistoso se jugó en el Saalfelden Arena en las cercanías de Salzburgo, en Austria.

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Álvaro Rodríguez entró en el minuto 64 en el segundo tiempo y jugó en ofensiva junto a Justin Kluivert, el hijo de Patrick Kluivert, quien viene de jugar con la selección de Holanda el Mundial 2026.

El propio futbolista uruguayo celebró en sus redes sociales sus primeros minutos en el club inglés.

"Primera vez con esta camiseta. Seguimos preparándonos para lo que viene. @afcb", escribió el Toro Rodríguez.

Si bien entró poco en juego, tuvo buenas intervenciones, según explica el club en su web.

Álvaro Rodríguez se prepara para el próximo 23 de agosto cuando su equipo debute en la Premier League de Inglaterra enfrentando nada menos que a Manchester City.