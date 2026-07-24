Carlos Negro dijo que había un operativo policial "llegando" al Parque Rodó "prácticamente" al mismo tiempo que ocurrió la balacera

El ministro del Interior, Carlos Negro , aseguró que un "operativo policial" estaba "llegando" a la Rambla del Parque Rodó " prácticamente en el mismo momento " en el que ocurrió la balacera que provocó la muerte de un niño de 12 años y dejó cinco personas heridas en la noche de este jueves, en medio de una picada ilegal multitudinaria.

Consultado sobre el acceso mediante tareas de inteligencia de la Policía para anticiparse a estos eventos, Negro respondió en rueda de prensa que "estaba llegando al lugar un operativo policial prácticamente en el mismo momento en el que ocurren los disparos" . "El operativo era para disolver la cantidad de gente que allí había" , dijo.

Negro sostuvo que la muerte del niño de 12 años, además de ser algo " trágico ", es "una consecuencia más de una serie de revanchas y retaliaciones entre grupos criminales de un barrio o de una zona, pero que involucra a otros barrios de Montevideo".

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" Una cadena de venganzas que se inicia por el año 2023 ", describió el ministro del Interior, que fue respaldado por el presidente Yamandú Orsi tras este hecho, pese a las críticas de la oposición.

La principal hipótesis policial indica que la balacera de este jueves a la noche fue en venganza por el quíntuple homicidio registrado días atrás en el barrio El Monarca, en el marco de un enfrentamiento entre "Los Albín" y el clan Suárez Furtado (originarios de Villa Española). Los asesinados en ese caso eran parte de la familia Suárez Furtado.

Los heridos de este jueves a la noche, en tanto, forman parte de la familia Puglia, una banda vinculada a la de "Los Albín".

Negro dijo que la Policía Nacional va a "desplegar un operativo conjunto" con casi todas sus unidades para "abordar la problemática de la letalidad y violencia de los homicidios".

En el primer semestre de este año los homicidios crecieron 6,6% respecto al mismo período del año anterior. Por estas cifras, el Partido Nacional pidió al presidente Orsi la salida inmediata de Negro.

Cómo combatir las picadas

Sobre el fenómeno de las picadas en general, Negro argumentó que involucran a un gran número de motos, vehículos que han sido objetivo de los operativos Ñandubay en todo el país, mediante el cual se han incautado más de 13.500.

Sin embargo, el ministro reconoció que las picadas siguen siendo un "problema de Montevideo y de todo el país".

Parte de la complejidad para atender estas situaciones —agregó el ministro— es que son eventos "autoconvocados" que "no tienen una estructura u organización con la cual dialogar".

"Se dificulta al tratarse de este grupo de jóvenes que se convocan por Whatsapp y que cambian de lugar", dijo.