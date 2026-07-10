Suárez Furtado vs Albín: una guerra de "larga data" nacida en Villa Española como hipótesis del quíntuple crimen

El quíntuple homicidio registrado hoy en la mañana en el barrio El Monarca en la zona de Villa García tuvo como víctimas a integrantes del clan Suárez Furtado, una familia originaria de Villa Española que se dedica al microtráfico de drogas, informó a El Observador una fuente policial.

Se trata de un grupo diferente al conocido como “Los Suárez” , que tiene como líder y figura principal al delincuente Luis Alberto “Betito” Suárez, y que opera en la zona de Cerro Norte.

Si bien todavía no están identificados los autores del ataque (cuatro personas que llegaron en moto, según los testigos), la Policía sospecha que se trata de un enfrentamiento entre grupos criminales dedicados al narcomenudeo. Y que viene antes de la llegada —por no decir desplazamiento— de los Suárez Furtado al kilómetro 21 de la ruta 8.

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En Villa Española, el barrio del que son originarios los Suárez Furtado, la Policía fue identificando distintas “bandas” desde comienzos de este siglo. Fue allí, tras el asesinato de un niño de ocho años de la familia Los Albín , que se recrudeció la violencia. Al decir del ministro del Interior, Carlos Negro, es un enfrentamiento de “larga data” y que se ha cobrado muchas vidas . Antes de que ocurriera este crimen, ya iban al menos seis muertos por el enfrentamiento entre estas dos familias.

El padre del niño de ocho años asesinado está preso. Pero en su declaración prometió venganza porque habían matado a su único hijo. A un primo suyo, en el marco de la propia tensión del barrio, lo asesinaron a golpes dentro de otra cárcel.

Es por eso que una de las líneas de investigación apunta a ese enfrentamiento como marco para el quíntuple homicidio de este viernes.

En El Monarca, el barrio de Villa García, no hay grupos criminales identificados con esos niveles de violencia, según la Policía. Y los Suárez Furtado habrían llegado allí no solo por una razón de negocio, sino porque habían perdido su poderío en Villa Española y estaban inseguros.

Entre las personas asesinadas, los tres hombres contaban con antecedentes penales. Las otras dos víctimas fueron una mujer y una adolescente de 14 años, ambas sin antecedentes penales.