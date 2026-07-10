VIDEO | Quién es João Pinheiro, el árbitro designado por la FIFA para Argentina vs. Suiza y el "penal" por una mano que no cobró

La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 . El encuentro se disputará el sábado en el Kansas City Stadium y definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

La designación puso el foco sobre el juez europeo no solo por su trayectoria internacional, sino también por un episodio reciente en la UEFA Champions League que generó fuertes cuestionamientos en el fútbol del viejo continente.

Nacido el 4 de enero de 1988 en Braga, Portugal, João Pinheiro integra el listado de árbitros FIFA desde 2016 y es uno de los jueces con mayor experiencia del fútbol luso. Habitualmente dirige encuentros de la Primeira Liga , la UEFA Champions League y la Europa League , además de competencias organizadas por el organismo presidido por Gianni Infantino .

En el Mundial 2026 será su tercera presentación. Anteriormente arbitró el triunfo de Suiza por 4 a 1 sobre Bosnia y Herzegovina durante la fase de grupos. Para Argentina, en cambio, será la primera vez que lo tenga como juez en la Copa del Mundo.

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La designación de João Pinheiro quedó bajo la lupa durante la semifinal de vuelta de la Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain.

En ese choque, con ventaja parcial para el conjunto francés, el portugués no sancionó una mano de João Neves dentro del área del PSG. La jugada fue reclamada por los jugadores y el cuerpo técnico del Bayern, mientras que el VAR tampoco intervino, una decisión que generó cuestionamientos en el ámbito futbolístico.

"Es asombroso, por decirlo suavemente, que se permita a un árbitro con solo 15 apariciones en la Champions League dirigir un partido de esta magnitud. Y eso podría explicar algunas de las decisiones que tomó hoy (por el 6 de abril)”, cruzo el director ejecutivo del conjunto alemán, Jan-Christian Dreesen, en redes sociales.

João Pinheiro estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como árbitros asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el chino Ma Ning. El equipo se completará con los responsables del sistema VAR, designados por la FIFA para el encuentro.

El ganador del cruce entre Argentina y Suiza avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del partido entre Noruega e Inglaterra.