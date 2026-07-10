La historia de Michael Olise, figura del Mundial 2026 con Francia: casi deja el fútbol a los 14 años, nunca jugó en un club francés, pudo defender a cuatro selecciones y no grita sus goles

La historia de Michael Olise desafía las lógicas tradicionales del fútbol internacional contemporáneo y se construye sobre una compleja identidad multicultural. Su figura representa el caso de un futbolista de élite que, a pesar de no haber nacido ni haberse criado en el territorio del país que defiende, logró ganarse un lugar de privilegio en el seleccionado de Francia y ser una de las grandes figuras de este Mundial 2026 .

Nacido en White City, un barrio ubicado en el oeste de Londres, Inglaterra, creció rodeado de un abanico de posibilidades geográficas y culturales que bien habrían podido llevarlo a vestir cuatro camisetas distintas.

Su árbol genealógico expone una rica mezcla: su padre es de origen nigeriano, mientras que su madre posee raíces tanto argelinas como francesas.

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El camino de Olise no fue sencillo y dependió enteramente del esfuerzo de su padre, Vincent. Cuando Michael jugaba en las inferiores de Chelsea, la familia vivía en una situación económica muy ajustada en el oeste de Londres. Su padre hacía malabares con sus horarios de trabajo para poder llevarlo a los entrenamientos en Cobham (al sur de la capital inglesa), un trayecto que requería cruzar toda la ciudad en viajes larguísimos. Cuando Chelsea lo dejó libre a los 14 años, su padre fue quien evitó que Michael cayera en una depresión y abandonara el fútbol, llevándolo a probarse a otros clubes y costeando los viajes como podía.

Aunque las autoridades británicas intentaron seducirlo en reiteradas ocasiones para que formara parte del seleccionado inglés, el delantero siempre mantuvo una fuerte inclinación afectiva y lingüística hacia el entorno materno. El idioma francés fue una constante en su infancia y el sueño de vestir la camiseta azul de Les Bleus terminó por inclinar la balanza de manera definitiva desde sus etapas formativas.

Michael Olise, un fenómeno del fútbol

El camino de Michael Olise hacia el profesionalismo rompió con las estructuras habituales de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El extremo se convirtió en el primer futbolista internacional absoluto en la historia moderna de Francia que jamás militó en un club de la liga local antes de su debut.

Mientras que la gran mayoría de las estrellas francesas se moldean bajo el amparo de los prestigiosos centros de formación de la Ligue 1, él forjó la totalidad de su carácter y estilo sobre el césped inglés, superando el rechazo de varias de las academias más imponentes de la Premier League que no terminaron de apostar por su talento en los inicios.

Más allá de sus notables condiciones técnicas y su consolidación mundial en citas de la envergadura de la Copa del Mundo, hay un rasgo psicológico que distingue y desconcierta a quienes lo rodean: su absoluta frialdad emocional tras convertir un gol. A diferencia de la efusividad característica del fútbol moderno, Olise opta por una sobria indiferencia, regresando al centro del campo sin emitir gestos de euforia.

Michael Morrison, quien compartió vestuario con él durante sus primeros pasos profesionales, relató que sus propios compañeros se mostraban intrigados por esta particularidad. Morrison recordó que solían interrogarlo para comprender su actitud, pero el joven extremo que hoy defiende a Bayern Múnich, nunca les ofreció una explicación clara.

Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League FOTO: AFP

Para sus allegados, esta conducta no es un síntoma de desinterés, sino el reflejo de una personalidad marcadamente reservada, diferente y enfocada. Curiosamente, sus excompañeros revelaron que los únicos momentos donde exteriorizaba gritos de festejo eran durante los desafíos informales de dos toques en el gimnasio con el cuerpo técnico.

Esta introversión no se limita a los terrenos de juego; Olise mantiene un perfil sumamente bajo fuera de las canchas, alejado de las excentricidades comerciales que suelen rodear a las grandes figuras del deporte, manteniendo un círculo virtual estrecho en sus redes sociales y enfocando toda su energía en la evolución de su juego.

Su desapego con los micrófonos (que muchos confunden con timidez o arrogancia) responde sencillamente a una postura personal: no le interesa generar "contenido" ni necesita aprobación externa. Sus respuestas son tan cortas porque concibe al fútbol de manera instintiva. De hecho, en Bayern Múnich, su compañero Jamal Musiala suele ponerse frente a las cámaras con él para responder las preguntas en su lugar mientras Olise solo asiente en silencio.

Olise tiene un tatuaje en el brazo con la palabra japonesa "Kaizen", que se traduce como "mejora continua" o "cada día un poco más". El jugador reveló en una entrevista con Highsnobiety que adoptó este concepto tras escuchar a un miembro del cuerpo técnico de Crystal Palace hablar sobre él. Desde entonces, rige su vida bajo esa premisa: enfocarse obsesivamente en mejorar un 1% o 2% cada día mediante pequeños detalles.