La imperdible anécdota que contó Jürgen Klopp que vivió con Kylian Mbappé y su familia, cuando intentó contratarlo para Liverpool

El reciente triunfo de la selección francesa por 2-0 frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una postal llamativa en el estadio de Boston: un afectuoso y espontáneo abrazo entre Kylian Mbappé y Jürgen Klopp. El histórico exentrenador de Darwin Núñez en Liverpool, quien actualmente se desempeña como comentarista televisivo para una señal alemana, aprovechó la ocasión para revelar una imperdible anécdota de cuando estuvo muy cerca de fichar al astro francés en el año 2017.

En una charla posterior al encuentro transmitida por la TV germana, en la que también participaban el defensor Mats Hummels y el periodista Johannes B. Kerner, Klopp desclasificó los detalles de una ambiciosa e inusual estrategia de seducción que la dirigencia de los reds montó para quedarse con el entonces juvenil de Monaco.

Jürgen Klopp abrió el recuerdo de lo ocurrido cuando él dirigía a Liverpool y quiso contratar a Kylian Mbappé.

Así comenzó a hablar: "La (de Mbappé fue la) transferencia no consumada más cara en la que invertimos (en Liverpool). Volamos desde Liverpool a Blackpool y de ahí hasta Niza. E n Niza, toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así".

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Ante la sorpresa por el despliegue logístico, el periodista Kerner interrumpió asombrado: "¿Un avión tan grande?". Con total carisma, Klopp no dudó en asentir y dar más detalles sobre la travesía: "Sí, sí, realmente nos lucimos. Luego volamos en círculos durante cinco horas, hablamos con la familia, comimos buena comida”.

La curiosidad del entrevistador no se quedó allí y repreguntó para entender la dinámica de aquel encuentro secreto en las alturas: "¿Comieron en el avión?", a lo que el entrenador respondió con un escueto "Sí".

De inmediato, el comunicador dedujo el verdadero motivo de no haber pisado tierra firme durante la extensa negociación: "¿No querían que los vieran?". Klopp reafirmó la confidencialidad de la operación: "No podíamos ser vistos".

Aún un tanto incrédulo por la puesta en escena aérea para convencer a la joya y a su madre y representante, Kerner insistió: "¿Subieron al avión y sólo volaron en círculos?".

Fue allí cuando el carismático director técnico cerró la historia con un remate que desató las risas en el set: "Volamos en círculos. Fue fantástico. Y luego se fue a París".

En aquel mercado de pases de 2017, la suntuosa estrategia no fue suficiente y Mbappé terminó sumándose a las filas de Paris Saint-Germain a cambio de 180 millones de euros (US$ 206 millones).