Precios de las lanas subieron entre 81% y 36% en la última zafra

En una zafra comercial 2025/26 caracterizada por precios que fueron de menos a más, las lanas uruguayas se vendieron a valores promedio que según el diámetro fueron entre 36% y 81% superiores a los de la temporada 2024/25.

Así lo establece el informe de precios que la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay dio a conocer esta semana y que muestra los promedios más altos en cuatro o cinco años, dependiendo del diámetro.

Las lanas que más subieron, desde un piso muy bajo de US$ 0,9 por kilo vellón, fueron las de 28 micras con un aumento de 81% hasta un promedio de US$ 1,63 el kilo.

El SUL, un rubro castigado que despega y lo que anhela para celebrar sus 60 años: una política país potente

Ingresos por exportaciones del rubro ovino crecieron 40% con fuerte empuje de lanas y carne

El aumento fue 36% para las lanas de 23 micras, desde US$ 2,2 a US$ 3 por kilo, en un segmento que si bien se reactivó es de los que tienen menor demanda.

Significativa fue también la suba en el eje de las 20 micras, un 57% de incremento desde US$ 4,45 hasta rozar los US$ 7 por kilo.

En el segmento de lanas súper finas los incrementos fueron de 36% para los lotes de 18 micras y 37% en las lanas de 16 a 17 micras que promediaron US$ 8,85 por kilo.

En todos los casos los negocios realizados en la segunda parte de la zafra (el primer semestre de 2026), cuando se dispararon los precios internacionales, estuvieron por encima de estos promedios.

Se hace notorio este salto de los precios en los datos de exportación de Aduanas.

En el primer semestre se exportó apenas 1,6% más lana en volumen respecto a enero-junio de 2025 mientras que los ingresos treparon 44%.

Además del factor precio, la composición de estas exportaciones se trasladó a productos de más valor: entre los 21,6 millones de kilos de lana embarcados se redujo la participación de lana sucia y aumentaron 32% la lana lavada y 7% los tops (lana peinada).

En Australia el mercado subió 1% y encontró un equilibrio con el Indicador de Mercados del Este (IME) instalado en US$ 13,25 en las dos jornadas de remate luego de dos semanas de ajuste.

El mercado se dinamizó con una colocación del 95% de la oferta.

En el mercado local empiezan a moverse los negocios de la zafra nueva con referencias por encima de US$ 11 por kilo para las lanas de 17 y 18 micras con certificaciones y entre US$ 2 y US$ 2,25 los lotes Corriedale en el eje de 28 micras.

Cordero firme, faena en caída

Los precios de los corderos a faena marcaron un nuevo récord de US$ 6,15 por kilo en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) de la última semana.

El interés de la industria se mantiene, con una oferta escasa que dificulta completar faenas.

En junio cayó casi 60% el número de lanares procesados por la industria en comparación al mismo mes de 2025.

La faena de lanares en junio de 2026 fue la más baja en más de 10 años con solo 16.238 animales, el número más reducido desde abril de 2016 cuando fueron 15.831 cabezas en un mes extremadamente lluvioso que distorsionó las cargas, a lo que se agregó la menor actividad en Semana de Turismo.

En la última semana la actividad bajó de 5.374 a 4.600 cabezas y continúa muy por debajo de los registros de los últimos dos años.

Precio de exportación

La tonelada de carne ovina exportada promedió US$ 6.997 en junio, unos US$ 500 por debajo del precio récord de mayo pasado con US$ 7.490.

La persistencia de los altos precios se explica por una demanda firme y oferta escasa, que en el caso de Uruguay se expresa en una caída de 21% interanual en el volumen embarcado el mes pasado y 24% en el acumulado anual.

El valor promedio de la tonelada en 2026 es de US$ 6.818 y eso es un 30% superior al valor de 12 meses atrás.

Brasil fue el destino del 65% del volumen exportado en junio y del 74% de los ingresos con demanda por cortes con hueso, los de más alto valor, en ausencia de Israel y la Unión Europea.