Una de las principales gremiales del agro lamentó la quita de recursos asignados a Colonización

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) , una de las principales gremiales del agro en Uruguay , lamentó que el Estado haya decidido encaminar (mediante el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal) una quita de recursos al Instituto Nacional de Colonización (INC) .

La CNFR es una organización de segundo grado que funciona de forma ininterrumpida desde el 15 de agosto de 1915.

El dólar se despertó en junio y seguirá repuntando en un segundo semestre más demandado

Impulso de FAO y Udelar a la integración de la conciencia agropecuaria en la educación primaria

"Lamentamos que, una vez más, la opción sea quitarle recursos al Instituto Nacional de Colonización (INC), como ya se hizo en el período anterior de gobierno , siendo una herramienta que también atiende a quienes más precisan una oportunidad para desarrollarse y generar trabajo digno en nuestro medio rural", afirmó en un comunicado que fue remitido este miércoles a El Observador.

El documento, titulado "CNFR se pronuncia ante la quita de recursos al Instituto Nacional de Colonización", se señala como motivo de la expresón "los recientes y públicos anuncios de quita de 10 millones de dólares al Instituto Nacional de Colonización, con el objetivo de ser redireccionados hacia otras necesidades de nuestra sociedad".

La Comisión Nacional de Fomento Rural tiene como presidenta de su mesa ejecutiva a Cristina Revetria.

"Somos conscientes de la situación de déficit fiscal por la que atraviesa nuestro país y estamos de acuerdo con que, a pesar de ello, el Estado realice sus mayores esfuerzos para atender las situaciones de aquellos sectores de la sociedad que más apoyo precisan", se aclaró.

Nos preguntamos si no existen otros sectores de la sociedad, o del propio Estado, que tengan una capacidad de ajuste para contemplar las necesidades en la actual coyuntura Nos preguntamos si no existen otros sectores de la sociedad, o del propio Estado, que tengan una capacidad de ajuste para contemplar las necesidades en la actual coyuntura

"Lamentamos que, una vez más, este hecho sea aprovechado por los detractores del Instituto Nacional de Colonización —que históricamente se han opuesto a esta herramienta por razones ideológicas e intereses mezquinos—, para atacar a una de las pocas herramientas que permite acceder a tierra y trabajo digno a quienes tienen menos posibilidades en nuestra ruralidad", es otro de los conceptos expuestos.

Satisfacción por reacción de autoridades del INC

Finalmente, se indica: "Nos complacen las declaraciones de autoridades del INC, que manifiestan que, a pesar de esta medida anunciada, no se afectarán las principales metas del período, algo que estaremos dando atento seguimiento y que, de lograrse, también hablará de la buena salud con la que cuenta esta herramienta".

En la actual administración la presidencia del INC la ejerce el ingeniero agrónomo Alejandro Henry.