Con la aprobación por el piso pero con respaldo de los vecinos a los contenedores intradomiciliarios, IM busca "acelerar" la reforma de la limpieza

En Carrasco ya no hay papeles en el piso y “las calles lucen”. En las cooperativas de Malvín Norte los contenedores intraprediales están ganando una batalla de décadas contra los problemas de limpieza. En La Teja, al sur de Carlos María Ramírez, los vecinos celebran que ya no hay contenedores en las calles y, por tanto, se extinguieron los basurales que los rodeaban.

Pero en Pocitos y La Blanqueada los contenedores siguen desbordados y en La Teja, al norte de Carlos María Ramírez, los hurgadores siguen desperdigando la basura y prendiendo fuego los contenedores.

La reforma del sistema de limpieza de Montevideo que impulsa el gobierno de Mario Bergara y tiene como cabeza al director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou , está en plena ejecución y con buena evaluación de los vecinos, pero al momento solo llegó a pequeñas zonas de la capital, mientras el resto de la ciudad continúa evaluando negativamente -peor que nunca- la limpieza de la ciudad.

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La última encuesta de Equipos -que es encargada por la IM cada dos meses- publicada semanas atrás muestra que la limpieza de la ciudad está en su peor momento de evaluación del siglo . La desaprobación alcanzó el 72%, superando por primera vez desde que hay medición -1999- la barrera del 70%. Solo el 12% aprueba la gestión.

“Es el principal dolor de cabeza de los montevideanos. Estamos en camino a mejorar sustantivamente”, auguró Bergara este martes durante la puesta en marcha de la Alerta Camión, un mecanismo que permite a los vecinos de Malvín -luego se ampliará a los otros barrios con contenedores intradomiciliarios- recibir una notificación cuando el camión recolector está cerca de su casa, para sacar el cubo de basura.

El gobierno departamental sabe que tiene que “acelerar” la reforma. Esa fue una de las palabras más repetidas por Bergara y Herou en el acto de este martes.

Mercedes Ruiz, alcaldesa blanca del Municipio E, ha visto desde el inicio con buenos ojos la reforma que ya llegó a una parte de Malvín, a cerca de la mitad de Carrasco y a varios complejos de Malvín Norte.

“Funciona bárbaro, los vecinos están re contentos. Ya no se ve basura en las calles, ahora se lucen, están limpias. En el período anterior gastábamos mucha plata en limpiar el entorno de los contenedores, ahora podemos invertir ese dinero en el barrido de calles”, destacó en diálogo con El Observador la alcaldesa electa por la Coalición Republicana.

En la otra punta de la capital se da algo similar: el alcalde frenteamplista del municipio A, Néstor Piñeiro, asegura que los vecinos de La Teja -al sur de Carlos María Ramírez- y de las 20 manzanas del Cerro que ya tienen intradomiciliarios están “chochos”.

“Al quitar los contenedores ya no hay hurgadores que tiren para afuera la basura. Con eso ya hay una ventaja”, dijo a El Observador, y contó que los vecinos de los otros barrios le consultan cuando tendrán ellos su contenedor propio. “Hay que esperar”, responde, pues aún no ha tenido novedades de cómo sigue el plan de la IM en su municipio.

Cómo sigue

El próximo barrio que recibirá contenedores intradomiciliarios será Parque Guaraní, una pequeña localidad del Municipio F, cerca de Maroñas.

Se sumará a los barrios Capurro, Los Bulevares, Santiago Vazquez, Bella Italia, Abayubá y zonas de La Teja, Prado Norte, Malvín, Carrasco, Colón.

Al momento hay 50.000 hogares en la capital con contenedores intraprediales e intradomiciliarios, aún lejos del objetivo de los 500.000.

Pintado, las zonas de Montevideo con contenedores intraprediales e intradomiciliarios. Fuente: Intendencia de Montevideo.

En el mes corriente se entregarán unos 2.000 y Herou insiste en que el segundo semestre se acelerará el proceso. Sin embargo, según indicaron fuentes de la comuna a El Observador, el gran salto se dará el año que viene.

En buena parte esto se explica porque, con la aprobación del préstamo extrapresupuestal de limpieza, la IM comprará 220.970 contenedores intradomiciliarios y 9.000 intraprediales. Actualmente se están elaborando los pliegos para esta compra, que estaría pronta para finales de 2026 o inicios de 2027.

En los municipios CH y B, los más céntricos, la realidad no ha cambiado. Allí no habrá contenedores intradomiciliarios y habrá solo algunos intraprediales en complejos de vivienda, contó la alcaldesa del CH, la blanca Matilde Antía.

“Hay contenedores que todos los días están colapsados, por ejemplo en el corazón de Pocitos o en el eje de 8 de Octubre, en La Blanqueada. Hay pocos contenedores para la cantidad de personas y cuando llegás a tirar la basura a las 19:00 ya está lleno”, narró.

En algunos de esos barrios, las mejoras que prevé la IM son la mayor recolección, la construcción de algunos contenedores soterrados y la instalación de algunos contenedores a los que se accederá con tarjeta digital. Tal como anunció Herou días atrás y este martes retomó Bergara, algunos basureros de estos dos municipios tendrán "chips" que permitirán que "únicamente los vecinos puedan abrirlos", evitando así que los hurgadores desparramen los residuos.