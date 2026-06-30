Basura espacial iluminó el cielo de Uruguay: los videos del fenómeno desde distintos departamentos del país

En las últimas horas usuarios de redes sociales divulgaron imágenes y videos de un curioso fenómeno registrado en distintos departamentos del Uruguay .

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El fenómeno fue observado en localidades de Salto, Rocha, Colonia, Cerro Largo, Durazno y Montevideo , entre otras zonas.

En los registros se ve un objeto luminoso que atraviesa el cielo con una trayectoria en picada . Además, en otras imágenes se aprecia una intensa luz que ilumina la noche uruguaya.

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De acuerdo a los reportes, el objeto correspondería a basura o chatarra espacial. Es decir, cualquier pieza o escombro dejado por ser humano en el espacio y que permanece en órbita alrededor de la Tierra .

"Este concepto incluye los restos de las misiones espaciales, las piezas de los cohetes y prácticamente cualquier componente que no forme parte de la carga útil enviada", señaló la directora de Space Data Association, Erika Rossetto, tiempo atrás, en una publicación de National Geographic.

Además de esto, explicó, se incluyen también restos de equipos que llegaron al "límite" de su vida útil en el espacio.

En algunas ocasiones, esta basura espacial puede verse durante el amanecer o el atardecer, aunque desde la superficie ya es de noche.

Otra situación en la que la basura espacial resulta visible ocurre cuando el objeto pierde altura y comienza su reingreso a la atmósfera terrestre.

@tdn251 URGENTE. Reportan en Salto un extraño fenómeno en el cielo. sonido original - TDN