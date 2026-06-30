Ciclón, frente frío y masa de aire polar: el combo meteorológico que mantiene el frío en Uruguay, según Metsul

Una combinación de un ciclón extratropical, un frente frío y una masa de aire frío condiciona el estado del tiempo en el Cono Sur y mantiene las bajas temperaturas en Uruguay , según un análisis publicado por el organismo meteorológico brasileño Metsul .

Aunque el ciclón se ubica sobre el Atlántico Sur y no representa un riesgo directo para Uruguay , el sistema impulsa una masa de aire frío que favorece un marcado descenso de las temperaturas en la región.

De acuerdo con Metsul, Uruguay volvió a registrar temperaturas bajo cero durante las últimas horas. La mínima destacada fue de -0,7 °C en Trinidad , en el departamento de Flores.

Un ciclón extratropical frente a Uruguay impulsará una masa de aire polar: Metsul prevé una de las semanas más frías del año

El aire frío también se hizo sentir en Argentina, donde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el área metropolitana de Buenos Aires, registró una temperatura mínima de 1,6 °C .

La imagen del satélite GOES-19, de la NOAA y la NASA, muestra un gran ciclón extratropical sobre el Atlántico Sur, alejado de la costa. Según Metsul, el fenómeno tiene dos efectos principales: desplaza una masa de aire frío hacia el sur del continente y genera un frente frío que provoca lluvias y tormentas sobre sectores del sur de Brasil.

En Rio Grande do Sul, la masa de aire frío dejó una jornada con cielo despejado y temperaturas cercanas a 0 °C, mientras que en otras zonas del Cono Sur se registraron valores bajo cero.

Cómo seguirá el tiempo en la región

El análisis de Metsul señala que un bloqueo atmosférico asociado a una masa de aire cálido sobre el centro de Brasil impedirá que el frente frío avance hacia el norte. Como consecuencia, el sistema permanecerá prácticamente estacionario y luego comenzará a retroceder hacia el sur.

Ese comportamiento favorecerá nuevas lluvias entre este martes y las próximas horas sobre los estados brasileños de Santa Catarina, Paraná y el norte de Rio Grande do Sul, mientras persiste el ambiente frío sobre buena parte del sur de Sudamérica.

Por el momento, el informe no prevé que ese frente genere fenómenos de magnitud sobre Uruguay, aunque el país continuará bajo la influencia de la masa de aire frío, responsable de las heladas y de las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

Qué pronostica Inumet para este martes en Uruguay

El escenario previsto por Metsul coincide con el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que anticipa para este martes 30 de junio una jornada marcada por el frío intenso, con heladas generalizadas, nieblas y bancos de niebla durante la mañana.

Según el organismo, las temperaturas mínimas descenderán hasta los -2 °C en el este del país, mientras que las máximas oscilarán entre 13 °C y 15 °C, dependiendo de la región.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 1 °C y una máxima de 13 °C, con cielo claro y algo nuboso, períodos de nubosidad, heladas y neblinas durante la mañana. Hacia la tarde y la noche continuará el tiempo estable, con viento del este entre 10 y 20 km/h.

El este del país registrará las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de -2 °C y una máxima de 13 °C. Además de las heladas, se prevén nieblas y bancos de niebla durante la mañana, condiciones que podrían persistir parcialmente hacia la noche.

En el oeste, Inumet pronostica una mínima de 0 °C y una máxima de 14 °C, con heladas matinales y cielo entre claro y algo nuboso.

Para el norte, el organismo prevé una mínima de 0 °C y una máxima de 15 °C. Allí la mañana será algo nubosa y nubosa, con heladas, neblinas y bancos de niebla, mientras que durante la tarde y la noche se mantendrán las bajas temperaturas y la nubosidad parcial.