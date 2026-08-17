Sánchez sobre Castillo y el conflicto portuario: "Si se tiene que recurrir a la esencialidad y es su límite, renunciará"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , afirmó este lunes que el gobierno está dispuesto a decretar la esencialidad de los servicios en el puerto si el conflicto se prolonga y sostuvo que, si el ministro de Trabajo, Juan Castillo , no comparte una eventual decisión en ese sentido, deberá renunciar .

“Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella . Si es el límite de Juan y hay que declararla, renunciará , es un tema de Juan, no es un tema del gobierno”, afirmó Sánchez este lunes en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Las declaraciones se producen en medio del conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y luego de que Castillo se manifestara contrario a recurrir a la esencialidad como forma de resolverlo.

Sánchez dijo estar “muy preocupado por lo que sucede en la terminal de contenedores del puerto” , aunque señaló que “el gobierno no tiene la llave porque esta es una negociación entre un sindicato de una empresa privada con esa empresa privada, a la que además el gobierno anterior le otorgó la exclusividad de los contenedores”.

“Creo que se está a punto de llegar a un acuerdo”

El secretario de la Presidencia aseguró que el gobierno mantiene contactos con la empresa y el sindicato para intentar destrabar el conflicto.

“Tenemos buena relación con la empresa y con el sindicato. Ha habido reuniones todos los días y vamos destrabando un conflicto que es complejo. Se estaba llegando a un principio de acuerdo con algunos puntos y el sindicato volvió a traer algunos otros, eso entorpeció las conversaciones. Y ahora estamos de vuelta reencauzando para que haya un acuerdo finalmente. Lo que pasa con TCP es que no hay convenio colectivo, porque se venció y no se pudo construir uno nuevo. Nosotros estamos tratando de facilitar de que se llegue a un acuerdo. Creo que se está a punto de llegar a un acuerdo”, dijo Sánchez.

Según explicó, el Poder Ejecutivo les transmitió a ambas partes su preocupación por las consecuencias que la prolongación del conflicto tiene sobre otras actividades.

“Nosotros le hemos dicho a las dos partes que no pongan de rehenes al Uruguay, porque sus diferencias están poniendo de rehenes al Uruguay del trabajo. Hemos tenido situaciones con dificultades en el sector frigorífico, en todo el sector exportador. Y además queremos que TCP haga las inversiones que tiene que hacer, que vienen atrasadas desde el acuerdo con el gobierno anterior, que tiene que ampliar”.

El gobierno también planteó la necesidad de contar con guardias gremiales “para que no se interrumpa el servicio” portuario.

La posibilidad de decretar la esencialidad

Consultado sobre si el gobierno analiza declarar la esencialidad, Sánchez dijo que pretende priorizar la negociación, pero advirtió que el diálogo tiene un límite.

“Yo no quiero echar más leña al fuego. La esencialidad tiene determinados componentes: si tú no te presentas a trabajar, te echan. Lo primero que tiene que hacer un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo. Y tratar de que las partes sean racionales. Hasta ahora, con negociación y diálogo hemos logrado destrabar. Pero hay un momento en el que la negociación tiene que terminar, y es lo que le hemos transmitido a ambas partes”, respondió.

Días atrás, Castillo había descartado recurrir a esa herramienta. "Si nosotros solamente gobernáramos con decreto de esencialidad, no habría negociación colectiva, no habría Consejo de Salarios. No es nuestro rol. Tienen la potestad de pedir lo que quieran pedir, pero eso no soluciona un conflicto. En realidad, en algunos casos hasta puede agravarlo. Nosotros tratamos de que cuanto antes encontremos consenso con las partes", afirmó el ministro.

Consultado específicamente sobre qué ocurriría si el Poder Ejecutivo decidiera decretar la esencialidad pese a la postura de Castillo, Sánchez respondió que el ministro “renunciará”.

“Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella. Si es el límite de Juan y hay que declararla, renunciará, es un tema de Juan, no es un tema del gobierno”, afirmó.

“Si llegado el caso vemos que la negociación se tranca y se llega a una situación de perpetuidad de un conflicto que perjudica al Uruguay del trabajo, no hay duda. Y si el ministro de Trabajo entiende que ese no es su camino, presentará la renuncia. Es sencillo, todos somos fusibles, todos somos responsables de nuestras decisiones. En el momento que el Poder Ejecutivo toma una decisión que uno siente que va en contra de lo que siente, tiene que dar un paso al costado, y no hay drama. El gobierno exige tomar las decisiones que importan al país”, agregó.