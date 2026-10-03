Racing vs Peñarol: día, hora, cancha y precio de las entradas para un duelo clave en el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Tras ponerse al día en el Torneo Clausura empatando el miércoles 1-1 contra Montevideo City Torque, Peñarol se medirá por la novena fecha del certamen a Racing en lo que será un duelo muy importante tanto en este certamen como en la Tabla Anual.
¿Cuándo juegan Racing vs Peñarol?
El encuentro está fijado en el calendario oficial para este domingo 4 de octubre.
¿A qué hora juegan Racing vs Peñarol?
El pitazo inicial del encuentro será a las 19:30 horas.
¿Dónde juegan Racing vs Peñarol?
El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Centenario.
¿Dónde ver en vivo Racing vs Peñarol?
El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.
Precio de las entradas para Racing vs Peñarol
La venta de localidades ya se encuentra habilitada en RedTickets. Los menores de hasta 12 años inclusive ingresarán gratis en todos los sectores del estadio.
Localidades para la parcialidad de Peñarol:
- Tribuna Ámsterdam: Socios $380 / Generales $500.
- Tribuna Olímpica: Socios $550 / Generales $700.
- Tribuna América (Puerta 3): Socios $720 / Generales $900.
Localidades para la parcialidad de Racing:
- Tribuna América (Puerta 24): Generales $250 / Socios ingresan gratis.
Tablas de posiciones
Peñarol quedó tercero en el Clausura a tres puntos de Montevideo City Torque, mientras que Racing está a cuatro de los aurinegros, en el noveno lugar.
En la Tabla Anual, Peñarol es líder con 59 mientras que Racing tiene 53 y va cuarto.
Racing es, por ahora, el único que tiene un lugar seguro en la definición de la Liga AUF Uruguaya porque es el campeón del Torneo Apertura.
Mirá en esta nota las tablas de posiciones.