Santiago Bueno, quien dejó Wolverhampton de Inglaterra, debutó con buen pie en su nuevo club, fue figura y la prensa elogió su nivel

Santiago Bueno , quien dejó Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, tuvo su esperado estreno con la camiseta de América de México en el empate amistoso 0-0 frente a Cruz Azul, una nueva edición del "clásico Joven" disputado este viernes en la madrugada uruguaya en San Diego, Estados Unidos.

El defensor central uruguayo disputó los 90 minutos del encuentro amistoso, dejando buenas sensaciones en lo que representó su primera aparición oficial en el esquema de las Águilas.

Bueno conformó la pareja de zagueros centrales junto al argentino Santiago Ramos Mingo, mostrándose sólido, firme en el juego aéreo y seguro al momento de encarar la salida con pelota dominada.

La prensa mexicana no tardó en hacerse eco de la actuación de Santiago Bueno.

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El diario Récord destacó en sus portadas digitales la titularidad del uruguayo, subrayando su firmeza en el fondo durante todo el compromiso.

Por su parte, medios como TUDN y Soy Fútbol hicieron foco en el proceso previo a su estreno. Tras su llegada procedente de Wolverhampton Wanderers que descendió de la Premier League inglesa, el cuerpo técnico encabezado por el también uruguayo Guillermo Almada optó por llevarlo de forma gradual.

El plan de trabajo priorizó su acondicionamiento físico y la progresiva adaptación a la altura de la Ciudad de México antes de enviarlo al campo de juego.

Tras completar con éxito esa etapa de puesta a punto, Bueno respondió en cancha disputando la totalidad del encuentro y perfilándose como una pieza importante para la zaga azulcrema en los próximos desafíos de la temporada.

"Hicimos un buen trabajo y es una lástima no habernos llevado la victoria", dijo el futbolista luego de disputado su primer encuentro con la camiseta de América de México.

Consultado acerca del aporte de la hinchada de América de México, Bueno indicó: "Es impresionante, Es un gran apoyo, nos suma mucho y nos da mucho coraje para ir para adelante y para ir por el partido".

Acerca de cómo se va sintiendo con la altura del DF mexicano y con el plantel, el zaguero sostuvo: "Muy bien, la adaptación está siendo muy buena. Poco a poco me voy conociendo más con los compañeros y los compañeros a mí, así que estoy contento y hay que seguir trabajando por esta línea".

Aquí se puede ver el video: