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El pueblo de menos de 2 mil habitantes que combina naturaleza, pesca deportiva y tranquilidad a la vera del río Uruguay

Fundado el 20 de noviembre de 1888, esconde una reserva donde habitan distintas especies de aves, tortugas pintadas y la denominada mariposa bandera argentina.

2 de octubre de 2026 18:59 hs
Puerto Yeruá

Puerto Yeruá

A orillas del río Uruguay y en cercanías de Concordia, Puerto Yeruá se presenta como una alternativa para quienes buscan naturaleza, pesca deportiva y descanso en una pequeña localidad de menos de 2000 habitantes.

Fundado el 20 de noviembre de 1888, el pueblo argentino mantiene una relación estrecha con el curso de agua que lo divide de Uruguay, ofreciendo una nutrida agenda de actividades al aire libre como caminatas, senderismo y paseos en kayak.

El entorno de Puerto Yeruá también permite acercarse a la flora y fauna característica de la zona, con una reserva donde habitan distintas especies de aves, tortugas pintadas y la denominada mariposa bandera argentina.

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¿Qué hacer en Puerto Yeruá, el pueblito argentino que combina naturaleza, pesca deportiva y tranquilidad a la vera del río Uruguay?

Una de las propuestas para recorrer en Puerto Yeruá es acercarse a la Parroquia San Isidro Labrador, reconocible por su frente de piedra y por albergar un museo costumbrista. El paseo puede continuar por el casco histórico de Villa Carmen, donde funciona un complejo turístico rodeado de monte nativo con alternativas de hotel, bungalows y camping.

La costa concentra buena parte de las actividades vinculadas con el descanso. El rincón entrerriano cuenta con balnearios, playas, cabañas y espacios para acampar, mientras que el río Uruguay suma posibilidades para quienes practican pesca deportiva o buscan realizar actividades náuticas.

La propuesta se extiende hacia el ámbito rural con cabalgatas, actividades de granja, huerta y degustaciones de gastronomía local. También existen visitas a quintas citrícolas, viñedos y viveros, opciones que permiten conocer parte de las actividades productivas desarrolladas en los alrededores.

Puerto Yeruá tiene además una historia vinculada con su ubicación sobre el río Uruguay. La Colonia Yeruá y su puerto fueron fundados en 1888, etapa a partir de la cual la zona recibió inmigrantes de distintos orígenes y desarrolló actividades como la citricultura, la forestación y la explotación de piedra, algunas de las cuales todavía forman parte de la identidad local.

Para quienes llegan desde Uruguay, su ubicación en la costa argentina del río Uruguay permite incorporarlo a un recorrido por el corredor turístico de Entre Ríos y combinar la visita con otros puntos del departamento Concordia.

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