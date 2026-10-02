"Yo si no cobro no puedo hacer mi tarea": edil del Frente Amplio Zuvela explicó cómo se mantiene y qué hacen sus asesores

El escándalo en torno al edil nacionalista Gonzalo Gómez, cuyo asesor y "pase en comisión" fue condenado en la Operación Trazador por lavado de activos y narcotráfico volvió a poner la lupa sobre un tema crónico en la Junta Departamental de Montevideo: el dinero que manejan los ediles, la cantidad de asesores que contratan y la sospecha permanente sobre la existencia de "ñoquis" y sueldos encubiertos.

Gonzalo Zuvela, edil por el Frente Amplio (sector Seregnistas), pasó por la mesa de Todo un tema y expuso cómo funciona ese tema en la Junta, cómo se financia él mismo y para qué utiliza a las seis personas que conforman su equipo.

El problema de fondo radica en la Constitución de la República, que establece que el cargo de edil es honorario. Sin embargo, la exigencia del rol, especialmente en Montevideo, demanda una dedicación que choca con esta realidad.

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"Los ediles no cobran sueldo. Yo si no cobro no puedo hacer mi tarea. Si no recibo dinero, tengo que seguir vendiendo tomates, que era lo que hacía antes de estar acá", graficó Zuvela.

Para sortear este obstáculo, la mayoría de los ediles recurre a diferentes mecanismos. Muchos mantienen sus trabajos de ocho horas y asisten a la Junta por las tardes. Otros, como Zuvela, logran acuerdos con sus propios sectores políticos. Tras una candidatura fallida a alcalde, el edil acordó un ingreso mensual financiado por su sector Seregnistas para poder dedicarse "24/7" a la Junta Departamental.

"Algunos como yo, que creo que somos la mayoría, los frenteamplistas, cobramos un ingreso de nuestros sectores políticos", sinceró Zuvela, y explicó cómo se gestó esa decisión: "Yo esto lo arreglé desde hace un montón de años que estuve a punto de ser candidato a alcalde. Me salió mal, no anduve. [...] Sabiendo que si perdía me tocaba esa otra, yo arreglé con mi sector: 'Mirá, yo puedo cumplir con esta tarea, pero alguien tiene que darme de comer, yo tengo dos gurisas'. Listo, está resuelto". En ese sentido, detalló su economía familiar: "En mi casa entran 90.000 pesos y con eso vivo, no me sobra un mango".

La partida de secretaría y el ejército de asesores

A falta de un salario formal, la Junta Departamental otorga a los ediles una "partida de secretaría", un fondo destinado exclusivamente a la contratación de personal y viáticos. Esta partida es el epicentro de la controversia actual. Una vieja práctica en la Junta es usar esos asesores para cobrar la partida y quedarse con el dinero, o bien desviarlo para financiar a los partidos políticos. Consultado sobre esta práctica, la respuesta de Zuvela fue cautelosa: "A mí no me consta. Lo que te puedo decir es que todos los equipos que tienen los ediles hoy en la Junta trabajan para el edil".

¿Cuántos asesores necesita realmente un edil? Actualmente, el sistema permite fraccionar la partida para contratar hasta a nueve personas, más los pases en comisión. Zuvela cuenta con un equipo de seis personas y en la entrevista desglosó el rol de cada uno. En primer lugar, cuenta con un abogado mediante un pase en comisión, un rol que considera innegociable para analizar expedientes. "Yo vendía tomates antes. Yo no tengo un estudio y soy uno de los que levanta la mano, por ejemplo, para votarle en las últimas extrapresupuestales 260 millones de dólares al intendente. Algo tengo que preguntar", justificó el edil.

Además, dijo que tiene un colaborador que absorbe la carga administrativa y de agenda. "Él va conmigo para todos lados. Yo soy muy malo con los dedos en la compu, por tanto, preciso alguien que haga algo mejor", reconoció. A este núcleo se suman dos asesores abocados a lo que mencionó como "trabajo de territorio", encargados de recorrer los barrios para relevar problemas que no llegan por las vías formales al edificio de la Ciudad Vieja. Sobre ellos, Zuvela puntualizó: "Desde la Junta Departamental hay cosas que se te escapan. Si aquel no está todos los días recorriendo todos los lugares donde puede haber una noticia, no puede estar sentado acá todo el día, tiene necesidad de estar por todos lados".

La estructura del despacho se completa, según Zuvela, con dos personas dedicadas al área de comunicación. Uno es un "jubilado con experiencia en el rubro audiovisual" y la otra es una asesora que oficia casi como "traductora" de sus intervenciones políticas. "Yo le paso todo lo que voy a decir o hacer en sala y ella me lo corrige, trayéndolo a un idioma que muchas veces yo utilizo. Es una traductora casi, porque yo hablo un idioma medio raro, medio apaisanado, y a veces en sala hemos tenido peleas con la oposición por los términos", confesó sobre la necesidad de adaptar su mensaje para evitar fricciones innecesarias en el debate legislativo.

El problema de los "ñoquis"

Al analizar el caso del asesor narco de Gonzalo Gómez, la sospecha principal es que se trataba de un "ñoqui": alguien que cobraba un sueldo del Estado sin realizar ninguna contraprestación.

Zuvela fue categórico al respecto: "Que haya ñoquis en el Estado es un disparate, es una burrada y es grave". Sin embargo, reconoció que el sistema actual es permisivo. Sobre la cantidad de asesores, admitió que el número podría ajustarse sin paralizar la función legislativa. "Yo calculo que perfectamente con cuatro personas en total vos podrías resolverte todo", indicó.

La solución de fondo

Para el edil frenteamplista,https://www.elobservador.com.uy/nacional/no-hay-ninguna-propuesta-concreta-reconocio-edil-del-frente-amplio-negociaciones-regular-contrataciones-la-junta-departamental-montevideo-n6059155, sino que precarizaría el trabajo legislativo departamental.

Reclamó una Ley de Financiamiento de Partidos Políticos fuerte y transparente que evite la filtración de dinero ilícito; y por otro, blanquear la situación de los ediles, ya sea asumiendo que los sectores políticos deben hacerse cargo de sus representantes (como ocurre con los concejales), o impulsando una reforma constitucional para que quienes legislan en los departamentos perciban, finalmente, un salario formal.

recortar las partidas por la mitad "para quedar bien" no solucionaría el problema real