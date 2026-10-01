Fiscal le negó a Jorge Gandini acceso a carpeta de investigación sobre Operación Trazador porque "no es indagado"

La fiscal Angelita Romano le negó al exsenador blanco Jorge Gandini, hoy director en la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, el acceso a la carpeta de la investigación vinculada a la Operación Trazador, que culminó con tres condenados por actividades de narcotráfico.

El argumento de Romano fue que el nacionalista no es "indagado ni víctima" en el caso, que tuvo entre los condenados a Pablo Leiva, asesor del edil Gonzalo Gómez, joven dirigente de Por la Patria, el sector que lidera Gandini. Leiva fue desvinculado luego de ser condenado por lavado de activos del narcotráfico.

La respuesta de Romano, a la que tuvo acceso El Observador, señala: "las actuaciones de investigación preliminar llevadas por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa, serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento".

Además, cita una resolución, en la que se señala que "una vez finalizada una investigación, la información contenida en la carpeta de investigación, continuará siendo reservada para los terceros ajenos al procedimiento".

Romano agrega que la persona que solicita el acceso —en este caso Gandini— "no se encuentra dentro de las hipótesis previstas para poder acceder a la misma, esto es, no es indagado ni es víctima". "Por lo antes expuesto, esta Fiscalía no se encuentra habilitada a remitir las actuaciones que obran en la carpeta investigativa, sin perjuicio de que se informa que las víctimas, los indagados y sus respectivas defensas tienen libre acceso a la investigación realizada a su respecto".

Pablo Leiva pagaba facturas en el Abitab perteneciente a la esposa de Gandini, así como en otros locales. Al momento de ser detenido —según se escucha en la grabación de una de las cámaras de los policías que participaron en su detención— dijo trabajar para un cambio.

En el pedido de acceso a la carpeta fiscal, Gandini había señalado: “Me dirijo a usted en su calidad de fiscal de la causa denominada ‘Trazador’, dado que he sido mencionado públicamente como vinculado a ella, al igual que mi esposa, contadora, Laura Scalabrino Muga. En primer término, nos ponemos a su entera disposición a los efectos que considere”.

“(No fuimos) contactados ni citados por ninguna autoridad durante estos días, y solicito se me dé acceso a la carpeta fiscal —que entiendo es reservada— y cuyo contenido, supuestamente, habría trascendido y ha sido manejado públicamente en los medios de comunicación”, escribió el líder de Por la Patria quien sostuvo que su pedido es a título personal y sin asistencia letrada.

"Estoy convencido que me asiste el derecho de conocer esa carpeta, para defender mi honor y el de mi familia”, dijo Gandini.