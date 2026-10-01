Guska, la startup de Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, abre una nueva ronda de inversión por US$8 millones e instala su hub de biología sintética en Navarra

La startup Guska cofundada por los virólogos uruguayos Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno utiliza virus oncolíticos para desarrollar tratamientos que puedan dirigirse específicamente a las células cancerosas sin dañar las sanas.

Ahora su objetivo principal es financiar el siguiente salto de Guska , “ pasando de la evidencia de eficacia in vivo y pruebas preliminares de seguridad, hasta la puerta de los estudios en humanos”, subrayó en intercambio con Café y Negocios el CEO de la compañía, Nicolás Tambucho. En paralelo, la startup trabaja para potenciar su plataforma de inteligencia artificial, con el objetivo de una futura viroterapia de precisión, “pensando en tener generaciones de virus para tipos tumorales específicos”.

Para ello la compañía aspira a levantar una ronda de inversión de US$ 8 millones para la que ya inició conversaciones con potenciales inversores en la región y, sobre todo, en Europa y Estados Unidos.

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“Podríamos estimar alrededor de 12 meses” , señaló Tambucho con respecto al tiempo que le puede llevar completar el financiamiento necesario. “Las rondas de biotecnología suelen ser procesos de varios meses, especialmente en etapas como la nuestra, porque los inversores hacen una revisión muy profunda de la ciencia, la propiedad intelectual, la estrategia regulatoria y el equipo ”, explicó.

Al mismo tiempo, la firma instaló en Navarra (España) un hub de biología sintética que combina ingeniería, biología molecular y herramientas computacionales para diseñar y modificar sistemas biológicos con mayor precisión.

“El hub que estamos desarrollando busca integrar una plataforma de inteligencia artificial con estudios de laboratorio que se retroalimenten continuamente para mejorar cada generación de candidatos virales para eliminar células tumorales”, precisó Tambucho y resaltó que especialmente en Navarra se da “una sinergia entre instituciones públicas y privadas con capacidades técnicas de la región que son estratégicas para una startup como Guska”.

Guska en el epicentro de la biotecnología

Recientemente, la firma anunció su participación en la aceleradora en MassBio en Boston, definido por Tambucho como “el epicentro de la biotecnología a nivel mundial”.

Este paso le permite a la firma interactuar directamente con directores de grandes farmacéuticas y fundadores de otras compañías biotech que han trabajado con agencias regulatorias, levantado capital y avanzando en programas desde etapas muy tempranas hasta las fases en humanos.

“Una de las cosas más valiosas está siendo justamente poder someter nuestra tecnología y estrategia a esa experiencia. Además, nos permite construir relaciones de largo plazo dentro del ecosistema de Boston”, resaltó el CEO que espera alcanzar en dos años las fases de ensayos clínicos en humanos.

La compañía que comenzó con foco en órganos como páncreas y pulmones viró su estrategia focalizándose en los tumores cerebrales a raíz del diagnóstico de Moratorio en 2025 con astrocitoma grado 4.

El virólogo publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram en la que afirmó que trabajan activamente para poder tratar la enfermedad. “Vamos a resolver el problema de los cáncer en el cerebro. Estamos en eso”, sostuvo el científico que destacó al equipo y los benefactores que los impulsan para lograr ese resultado.

“ A nosotros nos mueve un propósito profundamente personal, y queremos que quienes decidan acompañarnos, tengan ese mismo compromiso, esas motivación por acercar opciones terapéuticas a tipos de cáncer que hoy no tienen cura”, finalizó Tambucho.