Movida gerencial: Grupo Antelo tiene nuevo director automotriz, Atrevia designa country manager para Uruguay y Maximiliano Casal retoma su rol como CEO de Nowports

Un nuevo mes comienza y varias empresas estrenan movimientos en la dirección de sus compañías . En los últimos días, Grupo Antelo designó a un nuevo director automotriz regional para sus operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay; Atrevia nombró a su nueva country manager en Uruguay; y el unicornio Nowports volvió a poner a su cofundador uruguayo al frente de la compañía como CEO. En el plano internacional, Mattel, multinacional estadounidense propietaria de marcas como Barbie y Hot Wheels, también anunció un cambio en su máxima dirección, con la designación de Roger Lynch como nuevo presidente y CEO.

Un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

El grupo empresarial fundado por el empresario argentino Manuel Antelo, enfocado principalmente en la industria automotriz, logística e industrial, tiene un nuevo director automotriz para la región . Se trata de Gonzalo Ibarzabal, quien estará a cargo de la operación de Argentina, Uruguay y Paraguay . El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de ventas y marketing en la industria. Antes de asumir este nuevo rol, se desempeñaba como presidente y director general de Nissan Brasil, empresa a la que se incorporó en 2014 como gerente de Ventas para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

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Segun adelantaron desde la empresa el ejecutivo reportará directamente al director general del grupo, Omar Daneri. Además sostuvieron que su trayectoria regional y experiencia en la industria serán clave para continuar fortaleciendo y desarrollando la operación de Grupo Antelo en el Cono Sur.

En Uruguay, el grupo está presente a través de Santa Rosa, que comercializa vehículos 0 km de más de 14 marcas representadas y Car One, especializado en la venta de vehículos usados garantizados.

Atrevia nombra a Marina Barrientos como nueva country manager en Uruguay

La consultora iberoamericana especializada en comunicación, marketing y asuntos públicos anunció la incorporación de una nueva country manager en Uruguay. Marina Barrientos, ejecutiva con más de 20 años de experiencia en comunicación estratégica y reputación corporativa, liderará la operación de la consultora en el país.

La nueva country manager es licenciada en comunicación narrativa y periodística y máster en dirección de comunicación. Además, cuenta con experiencia en comunicación estratégica, asuntos corporativos y gestión de la reputación, asesorando a organizaciones con alta exposición pública en Uruguay y América Latina.

Antes de incorporarse a Atrevia se desempeñó como jefa de comunicación Institucional de Montecon; previamente fue lead regional de comunicación Digital de FactStory/AFP para Coca-Cola South Latin, Public Affairs & Communications, y desarrolló también parte de su trayectoria profesional en el área de comunicación editorial del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Su carrera comenzó en el periodismo, donde pasó por diversas secciones de El Observador y la revista BLa, medios en los que se desempeñó como cronista, columnista y editora.

“Este nuevo rol representa un desafío profesional que asumo con mucho entusiasmo. Uruguay tiene un importante potencial de crecimiento dentro del hub regional de Atrevia y mi objetivo es contribuir a ese desarrollo, poniendo al servicio de nuestros clientes la experiencia y el conocimiento global de la consultora”, sostuvo Barrientos.

Además, adelantó que su objetivo es acompañar a las organizaciones en la gestión de su reputación y sus vínculos con sus públicos, con un servicio cercano, estratégico y atento a los desafíos de un entorno en permanente transformación.

El cambio se produce tras la salida de Verónica García Mansilla, fundadora de Nueva Comunicación, agencia que en 2024 fue adquirida por la española Atrevia, compañía con presencia en 15 países y un equipo de más de 600 profesionales multidisciplinares. García Mansilla continuó al frente de la operación local luego de la adquisición durante tres años hasta su reciente salida.

Maximiliano Casal vuelve como CEO a Nowports

Foto: Leonardo Carreño

El uruguayo Maximiliano Casal, cofundador de la plataforma logística Nowports, anunció en las últimas horas que retorna como CEO de la compañía, que se convirtió en unicornio en 2022 tras alcanzar una valoración de más de US$ 1.000 millones.

Casal se había alejado de la gestión operativa de Nowports en 2024, tras varios años como Chief Operating Officer (COO). En ese momento el cofundador de la startup había pasado a integrar el directorio, desde donde continuó vinculado al crecimiento de la empresa.

Ahora, según detalló en un posteo de LinkedIn el ejecutivo, el motivo de su vuelta a la gestión operativa es liderar una nueva etapa de la compañía.

“Después de un tiempo fuera de la gestión operativa, vuelvo como CEO para liderar una nueva etapa de Nowports. No para construir una versión mejorada de la compañía que creamos en 2018, sino para preguntarnos nuevamente cómo debería funcionar una empresa de logística si la empezáramos a construir hoy en un mundo nuevo con la revolución de AI como centro”, sostuvo Casal.

En este sentido, el también cofundador de Arkimedes y presidente de Endeavor Uruguay adelantó que el próximo capítulo de Nowports es pasar de ser un freight forwarder digital a convertirse en una AI-native logistics company.

“Para nosotros, AI no significa agregar nuevas herramientas sobre lo que ya existe. Significa repensar procesos, producto, operaciones y la experiencia de nuestros clientes desde la base. Me entusiasma muchísimo volver a construir junto al equipo. Tenemos una gran compañía, una enorme oportunidad por delante y, sobre todo, la posibilidad y las ganas de volver a desafiar cómo funciona una de las industrias más grandes del mundo”, agregó.

Hasta ahora Fernando Poitevin se desempeñaba como CEO de la empresa.

Movida gerencial internacional: la multinacional estadounidense Mattel anuncia un nuevo CEO

Mattel está poniendo en práctica un plan de reestructuración. Getty Images

La multinacional estadounidense dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de juguetes y productos de entretenimiento, propietaria de marcas como Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price y Matchbox anunció un importante cambio gerencial en las últimas horas.

En un comunicado, la empresa detalló que Roger Lynch, actual miembro del consejo y director independiente principal, pasará a desempeñarse como presidente a partir del 2 de octubre de 2026, y como director ejecutivo a partir del 2 de noviembre de 2026.

Desde 2019 Lynch ocupaba el puesto de director ejecutivo de la editorial de revistas internacional Condé Nast. Bajo su liderazgo, detalla el comunicado, la compañía unificó sus operaciones globales y amplió y adaptó las oportunidades de monetización de la propiedad intelectual para sus marcas, impulsando un crecimiento de beneficios significativo y constante desde 2020.

Además, agrega que a lo largo de su trayectoria profesional, que incluye puestos de CEO en Pandora, Sling, Video Networks International y Chello Broadband, Lynch ha desarrollado y escalado negocios globales de consumo en la intersección de los medios y la tecnología, con una amplia experiencia en la gestión de los cambios en la dinámica del sector en cuanto a contenido, distribución y comportamiento del consumidor.

El ejecutivo sucede a Ynon Kreiz, anterior CEO de Mattel, quien dejará su cargo para asumir un puesto de alta dirección en otra empresa pública. El consejo también nombró a Diana Ferguson, actual miembro del consejo de administración de Mattel, como su nueva directora independiente principal.