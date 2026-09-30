Robots para hoteles, restaurantes y shoppings: la nueva apuesta de una compañía peruana que desembarca en Uruguay

A mediados de octubre una flota de más de 10 robots , que pueden desde limpiar piscinas hasta recibir clientes o llevar pedidos a una habitación, desembarcará en Uruguay.

Los diferentes modelos que llegan desde China buscan incorporarse a las operaciones de restaurantes, hoteles, hospitales, comercios, shoppings, oficinas, aeropuertos y complejos turísticos , entre otros negocios.

Detrás de este desembarco se encuentra Inverbotics, un consorcio de robótica inteligente de origen peruano que eligió a Uruguay como el primer mercado para expandirse en el Cono Sur . La compañía proyecta una inversión de US$ 90.000 en equipos para Uruguay, además de la apertura de un showroom en Montevideo en las próximas semanas.

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“Si bien es un mercado chico, hay muy buen potencial en lo que es el mundo de la gastronomía y la hotelería, tanto en Montevideo como en Punta del Este . Además, viene mucha gente de afuera, como brasileros y argentinos, entonces nos pareció un punto estratégico para desde Uruguay poder penetrar otros mercados también ”, detalló a Café y Negocios Martín Rosa, encargado de la distribución de los robots en Uruguay y el Cono Sur.

Los robots que la empresa tendrá disponibles en Uruguay y cómo se contratan

Si bien en Uruguay ya existen algunas experiencias aisladas con robots de servicio, la tecnología todavía no tiene una presencia extendida en el mercado.

“Hay experiencias aisladas, pero no es que ya haya penetrado en el mercado la incorporación de robots para el servicio y eso es lo que buscamos cambiar”, señaló Rosa.

Para esto la compañía especializada en robótica de servicios llegará al país con seis modelos diferentes de robots, enfocados en gastronomía, hotelería, salud, retail y grandes superficies.

Uno de ellos, Misterbot, es un robot de apoyo para el traslado y entrega de alimentos y artículos, pensado para operaciones con recorridos constantes. Apunta a restaurantes, hoteles, cafeterías, food courts, hospitales y clínicas, además de eventos y centros de convenciones, y busca reducir las caminatas del personal y aumentar la capacidad operativa en horas pico.

Poolbot, en tanto, está orientado al mantenimiento automatizado de piscinas. El equipo busca reducir la intervención en tareas repetitivas y mantener estándares consistentes, por lo que está dirigido a hoteles y resorts, clubes deportivos y sociales, complejos turísticos, spas, gimnasios y edificios o residencias con piscina.

También en el área de hotelería la empresa cuenta con Roombot, un equipo que está pensado para realizar entregas de roomservice dentro de los establecimientos. El robot transporta amenities, pedidos y otros artículos directamente hasta las habitaciones, con el objetivo de reducir recorridos repetitivos del personal. Sus posibles clientes incluyen hoteles, resorts, apart-hoteles, complejos turísticos y residencias y establecimientos premium.

En esta segmento también cuentan con Aurabot, que funciona como un robot recepcionista y asistente para espacios públicos y corporativos. Puede utilizarse para recibir y orientar visitantes y para atender consultas repetitivas, por lo que está dirigido a hoteles, shoppings y centros comerciales, hospitales y clínicas, oficinas corporativas, showrooms, eventos y centros de convenciones.

Por último, en el segmento de limpieza ofrecen opciones como Sanibot, un robot diseñado para tareas de desinfección y pulverización ultrafina y que también incorpora funciones de orientación al público. El modelo apunta a espacios de circulación frecuente como hospitales y clínicas, hoteles, supermercados, shoppings y grandes superficies, oficinas y centros educativos.

A nivel de contratación la empresa contará con un modelo RaaS (Robot as a Service), que permitirá a las empresas acceder a los equipos mediante una renta mensual. Si bien la empresa también ofrecerá la posibilidad de comprar los equipos, su principal apuesta estará en el modelo de renta, con contratos por plazos mensuales determinados.

“La idea es que un negocio no tenga que hacer una inversión de US$10.000, US$ 15.000 o US$ 20.000, sino que puedan acceder al robot por una fracción de ese costo”, explicó Rosa. Los montos, adelantó, partirán desde aproximadamente los US$600 mensuales y variarán según el modelo de robot y la duración del contrato.

"Queremos que sea lo más competitivo posible y que contratar un robot sea el equivalente a contratar a una persona o hasta menos, para que le haga sentido al empresario para complementar su equipo", sostuvo.

Los detalles del showroom, el interés del sector empresarial y el impacto que se espera en los diferentes negocios

El showroom estará ubicado en la zona de Pocitos y abrirá inmediatamente después de la llegada de los primeros modelos a Uruguay. Según adelantaron desde Inverbotics, será un espacio amplio en el que los robots podrán interactuar con las personas.

“Tenemos pensado que haya un negocio pequeño vinculado a algunos de estos servicios”, explicó Rosa.

En cuanto al soporte, la empresa prevé contar con un equipo en Uruguay, aunque inicialmente la atención será brindada de forma remota desde Perú.

En la etapa de preventa, aunque sin revelar nombres, la empresa adelantó que ya ha captado el interés de algunos restaurantes y hoteles tanto de Montevideo como de Punta del Este, dos de los sectores en los que espera encontrar mayor interés.

“Van a estar los primeros empresarios que van a decir 'yo me arriesgo y quiero hacer la prueba' y a partir de ahí va a empezar un brote de interés”, sostuvo el ejecutivo.

A nivel de negocio, para Rosa, la incorporación de estos equipos puede tener distintos efectos positivos. Uno de ellos, detalló, es atraer público por la novedad tecnológica en sí misma, poniendo como ejemplo el fenómeno Tesla en Uruguay.

A su vez, sostuvo que los robots pueden ser útiles para liberar a los trabajadores de tareas repetitivas o para sectores que durante la temporada deben reforzar sus equipos para responder a la demanda y mantener los tiempos de servicio.

En cuanto al impacto sobre el empleo, Rosa sostuvo que la intención no es que los robots sustituyan a las personas, sino que trabajen junto a ellas.

“No creemos que los robots vayan a sustituir a las personas, sino que la idea es que trabajen de la mano, que el robot se encargue de las tareas repetitivas, físicas, que uno no quiere, para que uno pueda dedicarle más tiempo al cliente y a generar una mejor experiencia en el cliente”, afirmó el fundador de la startup.

Si no tenés que estar caminando de la cocina a la sala, tenés más tiempo para hacer sugerencias a los comensales, atenderlos, charlar con ellos”, ejemplificó.

Robots para hogares de ancianos y nuevos desembarcos: lo que se viene para la empresa

En una segunda etapa, el objetivo de la empresa será ampliar su propuesta hacia el servicio geriátrico y el apoyo a adultos mayores. Para eso, prevé incorporar algunos robots con funciones orientadas a este segmento, además de relojes con funciones de cuidado. La intención, explicó Rosa, es continuar abriendo la propuesta hacia otras verticales.

Una vez consolidado el negocio en Uruguay, la empresa apunta a expandirse hacia Argentina y otros países de la región donde identifique oportunidades.

“Creemos que hay oportunidades en toda la región porque hoy la penetración de robots no está consolidada en ningún país. Uno puede encontrar experiencias aisladas, pero no encontrás que haya un sector de la economía que ya haya incorporado los robots de forma constante”, finalizó Rosa.