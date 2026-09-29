Piedra, bronce y jardines: así es el estilo inspirado en racionalistas italianos que Praxis proyecta en sus residencias en Uruguay

La comunidad tecnológica Praxis , que se autodefine como "la primera nación digital en el mundo", anunció días atrás una inversión de US$ 1.000 millones para construir una ciudad dentro del predio de +Colonia, Uruguay, donde espera alojar a 2.700 miembros.

Ahora, en su página web, el grupo da algunas pistas de cómo se imagina a nivel visual y arquitectónico esta comunidad , que según detallan, constará de un barrio costero con residencias privadas, un complejo turístico y espacios para el arte y la música.

“Estamos desarrollando la primera fase de Praxis Uruguay en colaboración con +Colonia. Juntos, estamos construyendo las viviendas y los espacios comunes para residentes, becarios e invitados. Los primeros residentes se mudarán a edificios ya existentes a medida que el barrio se desarrolle a su alrededor ”, adelantaron.

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La comunidad Praxis proyecta una inversión de US$ 1.000 millones en +Colonia y mudará a sus primeros residentes en 2027

En cuanto al estilo arquitectónico desde Praxis señalan que se inspiran en los racionalistas italianos . La corriente defiende que la belleza y la utilidad de las edificaciones debe nacer de la lógica , la funcionalidad, la proporción y el uso honesto de los materiales, rechazando los adornos excesivos y los estilos del pasado.

En este sentido, el grupo proyecta en sus construcciones la presencia de piedra, bronce y jardines cercanos al agua. También menciona las proporciones generosas, las columnas y los patios tranquilos.

La historia del racionalismo italiano se remonta a la década de 1920, en un contexto marcado por el fin de la primera guerra mundial y la renovación de la arquitectura europea. El movimiento nace con la creación del Gruppo 7, integrado inicialmente por referentes como Luigi Figini, Guido Frette, y Giuseppe Terragni, quienes entre 1926 y 1927 publicaron en la revista La Rassegna italiana una serie de cuatro artículos en los que planteaban la necesidad de actualizar la arquitectura italiana a partir de la lógica constructiva y la racionalidad, incorporando las experiencias del movimiento moderno internacional y las nuevas posibilidades que ofrecían los avances tecnológicos. Además, dejaban entrever una filosofía orientada a la construcción de una nueva sociedad.

Aunque algunos de sus principales exponentes adhirieron al fascismo y durante sus primeros años hubo un acercamiento entre el racionalismo y el régimen, la relación entre ambos fue compleja y estuvo marcada por tensiones.

El lifestyle que Praxis busca fomentar en Uruguay y el formato de becas que quieren impulsar

Desde la comunidad también dan señales de cómo se proyecta su estilo de vida en Colonia, con fundadores, artistas, músicos, diseñadores y escritores que vivan y trabajen en el mismo barrio.

“La música, el arte, las cenas y la vida nocturna ya forman parte de Praxis en ciudades de todo el mundo. En +Colonia, estamos planificando estudios, galerías y espacios para eventos como parte integral del barrio desde el principio”, sostienen en su web.

Además de la vida nocturna, señalan la presencia de parques y jardines, plazas públicas, paseo marítimo, club de playa, estudios de música, fotografía y cine y espacios para crear y exhibir obras, desde pintura hasta fabricación.

“Uruguay tiene el paisaje, la estabilidad y el espacio. En Colonia, podemos vivir sobre el agua, cerca de dos capitales, con espacio para crear algo propio”, señalan.

La página web del grupo también menciona un formato de becas para apoyar a jóvenes artistas, músicos, diseñadores, escritores y emprendedores en su traslado a Uruguay.

“Las becas traerán jóvenes talentos a +Colonia junto con los propietarios de viviendas y los huéspedes del complejo turístico. Les brindarán un lugar donde vivir, un espacio para desarrollar su trabajo y la oportunidad de conectar con otras personas que comparten sus mismos intereses. Los becarios serán de los primeros en llegar y se alojarán en los edificios ya existentes de +Colonia”, adelantan.