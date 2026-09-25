Orsi se reunió con el fundador de Praxis, la comunidad que busca construir una ciudad en +Colonia: ¿quién es Dryden Brown?

El presidente Yamandú Orsi se reunió el jueves con Dryden Brown , director ejecutivo de Praxis , en Nueva York, en paralelo a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Praxis, una comunidad tecnológica que se autodefine como "la primera nación digital en el mundo", había anunciado horas atrás una inversión de US$ 1.000 millones para construir una ciudad dentro del predio de +Colonia, donde espera alojar a 2.700 miembros de su comunidad.

Durante su participación en el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial, celebrado en Nueva York y convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Orsi había propuesto consolidar a Uruguay como "un hub regional confiable para desarrollar, probar y escalar soluciones de inteligencia artificial para América Latina y el mundo" y, en una entrevista con El Observador el pasado miércoles había confirmado que esto también hacía referencia a la instalación de Praxis en el territorio uruguayo.

La comunidad Praxis proyecta una inversión de US$ 1.000 millones en +Colonia y mudará a sus primeros residentes en 2027

La comunidad tecnológica Praxis eligió Uruguay para construir su ciudad del futuro y su fundador prevé reunirse con Orsi en Nueva York

"Yo siempre dije que Uruguay generó un nuevo polo de atracción. Además del área metropolitana de Montevideo, otro es Punta del Este y el tercero va a tener que ser Colonia. Lo dije hace tiempo y por ahí viene la cosa", había dicho el presidente.

Brown, por su parte, destacó el encuentro con Orsi y aseguró que "Praxis está orgulloso de estar construyendo en Uruguay. Los países hermosos y culturalmente ricos van a ser grandes beneficiarios de la AGI [Inteligencia Artificial General]".

Praxis is proud to be building in Uruguay. Beautiful, culturally-rich countries will be great beneficiaries of AGI.



Thank you President @OrsiYamandu. pic.twitter.com/EafETRnldL — Dryden (@drydenwtbrown) September 25, 2026

¿De qué trata el proyecto de Praxis en Colonia?

La comunidad tecnológica había anunciado una inversión de US$ 1.000 millones en Uruguay, destinados a elaborar la primera ciudad de Praxis en +Colonia, la smart city que impulsa el empresario argentino Eduardo Bastitta, asesor del presidente argentino Javier Milei, en el departamento de Colonia, según había informado inicialmente The New York Times.

En la página oficial de Praxis, el proyecto en Uruguay está definido como "residencias privadas, un complejo turístico y programas de residencia que reúnen a artistas, músicos y fundadores en Uruguay. Un proyecto que comienza frente al agua, en colaboración con +Colonia".

"La gira mundial ha concluido: hemos elegido Uruguay", había afirmado Brown. El director ejecutivo de Praxis también había elogiado la naturaleza de Uruguay diciendo que tenía una "vibra muy de 'Suiza en América del Sur' con olas geniales", según consignó el medio estadounidense.

En noviembre de 2024, Brown afirmó que "intentó comprar" a Groenlandia pero que "ellos nos querían ser comprados". Brown había destacado como una "oportunidad" la posibilidad de ofrecerles a los groenlandeses su "independencia largamente anhelada".

I went to Greenland to try to buy it



Here’s what happened: — Dryden (@drydenwtbrown) November 12, 2024

Sobre el proyecto en Uruguay, el director ejecutivo de Praxis había afirmado que se mudaría al país, como fecha más temprano, en diciembre y que se espera que otros integrantes lleguen durante 2027. Brown describió a los residentes como "el tipo de pensadores más talentosos y agudos del mundo" y sostuvo que, en la ciudad, podrían desarrollarse nuevos sistemas culturales, económicos y de gobernanza para un escenario posterior a la expansión de la inteligencia artificial.

A pesar del entusiasmo, faltan algunos detalles para su concreción. Según había compartido The New York Times, Praxis firmó un acuerdo en gran medida no vinculante con la empresa de Bastitta, por lo que todavía existen interrogantes sobre el alcance que finalmente tendrá la iniciativa.

¿Quién es Dryden Brown?

Brown tiene 30 años y es exsurfista profesional. Según un perfil publicado por The New York Times en diciembre de 2023, Brown nació en Santa Barbara, California, y cursó parte de sus estudios en la Universidad de Nueva York, aunque luego abandonó. Además, trabajó como analista en un fondo de inversión, del que fue despedido. Pese a no tener experiencia previa en construcción o desarrollo urbano, había conseguido recaudar US$ 19,2 millones para Praxis en 2023.

Según relata el medio estadounidense, Brown fue home-schooled mientras practicaba surf de manera competitiva y fue rechazado de las universidades Harvard, Stanford, Oxford y Cambridge.

En 2019, junto con Charlie Callinan —quien luego se convertiría en su socio en Praxis— viajó a Nigeria y Ghana para intentar impulsar un centro financiero y hasta llegó a reunirse con el vicepresidente de Ghana. Ese proyecto quedó trunco con la pandemia.

El perfil de The New York Times también reconstruyó el contexto político e intelectual en el que Brown desarrolló Praxis. El medio señaló que, durante las protestas posteriores al asesinato de George Floyd en 2020, Brown dijo haber temido que la violencia llegara hasta su apartamento en Nueva York y que posteriormente se refugió en Alaska, donde comenzó a delinear su proyecto de ciudad. Praxis terminó vinculándose además con sectores de la tecnología, las criptomonedas y ambientes de la derecha estadounidense; entre sus inversores estuvieron Paradigm, Pronomos Capital y Apollo Ventures, la firma vinculada a Sam Altman.

The New York Times señaló que, en su momento, la comunidad de Praxis estaba integrada mayoritariamente por hombres (en una proporción de cuatro hombres por cada mujer) y que la mayoría de los miembros habían sido reclutados vía grupos de Discord, Telegram y Signal. En un encuentro de la comunidad, se repartieron placas con collares que decían "encontrame en la ciudad eterna".