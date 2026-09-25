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Prefectura incautó mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos: hay tres argentinos detenidos

Uno de los conductores extranjeros intentó escapar pero fue detenido en el puesto de control

25 de septiembre de 2026 14:50 hs
Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Foto: Armada Nacional
Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Foto: Armada Nacional
Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Foto: Armada Nacional
Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Foto: Armada Nacional
Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera en Fray Bentos

Foto: Armada Nacional

A los vehículos se les iba a realizar una inspección de rutina poco después de las 06:00 de este viernes en la zona del Puente Internacional Libertador General San Martín y allí fue que uno de los conductores intentó, sin éxito, fugarse del control.

Las autoridades le pidieron a los argentinos documentación personal y la de los vehículos. Ellos afirmaron que no llevaban mercadería sin declarar. Sin embargo, encontraron bultos sospechosos en los tres autos. En la inspección conformaron que había productos en presunta infracción aduanera.

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Los tres involucrados quedaron detenidos, mientras que tanto la mercadería como los vehículos quedaron incautados. La Fiscalía de Turno está investigando el caso y las autoridades buscan contabilizar la cantidad de artículos y el precio de lo confiscado.

A finales de agosto, la Policía detuvo un camión que transportaba mercadería presuntamente ingresada de contrabando desde Brasil, en el marco de una investigación que llevó varios meses. En este caso, el conductor era uruguayo y no tenía antecedentes penales. Al ser identificado por los investigadores, manifestó que desconocía el contenido de la carga y cuál era su destino.

Este camión transportaba alimentos y bebidas alcohólicas de diferentes tipos y marcas, que se presume fueron ingresados a territorio uruguayo mediante contrabando.

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