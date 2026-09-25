Un buen combo ovino: récord para los corderos, salto en la faena y suba en el precio de exportación

La escalada de precios para el cordero no encuentra techo , en una vorágine alcista que los acerca a los US$ 6,40 por kilo , acompañado de un precio de exportación de carne ovina que en los últimos 30 días superó los US$ 7.000 por tonelada y por una faena que dio un fuerte salto en la última semana .

Por primera vez en la historia el cordero llegó a los US$ 6,37 por kilo en Uruguay y se despega con luz del novillo.

Acompañando esta suba constante y que se acentuó en la última semana, el último dato de faena fue de 10.947 cabezas, un salto de 32%, que llevó a que actividad industrial acumulada de setiembre alcance los 27.740 ovinos, un 2,4% arriba de un año atrás.

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Es la primera vez desde noviembre de 2025 en que la faena de lanares muestra una suba interanual. Luego vinieron nueve meses de descensos a un ritmo de dos dígitos que explican la caída de 36% en lo que va de este año, una reducción de 155 mil cabezas.

Lo que vale la carne ovina

También trepó el precio de exportación de la carne ovina. Registró un fuerte salto en el promedio de los últimos 30 días impulsado por una disparada del último valor semanal. En el acumulado móvil fue US$ 7.129 y en la última semana alcanzó los US$ 9.058 con 53 toneladas exportadas.

En lo que va del mes se han embarcado 111 toneladas, de las cuales 53 fueron a Brasil y 40 fueron a China.

Bajas moderadas en el mercado lanero australiano

En este combo ovino también juega la lana. Aunque esta semana se dio un ajuste de precios en el mercado lanero australiano, la firmeza de valores persiste.

En los remates de lana de Australia, el Indicador de Mercados del Este (IME) cerró la semana con una baja de 10 centavos a US$ 13,10 por kilo.

El porcentaje de lana sin vender aumentó al 12,5%, principalmente por lotes de lana vellón que no alcanzaron las expectativas de precio de los vendedores, señaló el reporte del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) publicado este miércoles.

Más allá de leves fluctuaciones registradas tras el pico de precios alcanzado en junio, Ignacio Abella, técnico del área de Investigación y Desarrollo del SUL, destacó que los valores siguen firmes con una oferta que, en lo que va de esta zafra, es alrededor de 9% inferior a la zafra anterior.

“La tónica son mejores valores, los productores están vendedores, y los precios, todas las lanas han subido. Obviamente las lanas finas la que más, quizás estamos en un escenario donde las de 17 micras, si bien valen más que las de 18, 19 y 20, no se han despegado en términos relativos tanto ahora, porque justo ese espectro de lanas en Australia, aumentó la producción, en el resto había sido menor”, comentó.

En el mercado local, han avanzado las esquilas que venían demoradas por las lluvias, en particular las esquilas pre parto.

“En general las lanas están con buena calidad. En algún lote puntual, (se registra) algún tema de color, algún tema de resistencia, pero en general están bien. Y se están notando diferencias notorias de precios en función del tipo de lana, igual dentro de cada raza, lanas más finas se pagan más”, comentó Abella.

“Un poco lo que está pasando en el exterior también se refleja acá, no mucha oferta, hay demanda, y mejoran los precios, con diferencia según la calidad de los lotes”, concluyó.