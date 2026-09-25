La gran duda en el mercado, ¿se llegó al piso de precios para el ganado gordo?

La primavera comenzó con precios del ganado que buscan su piso . En los últimos días se cerraron negocios en valores similares a los de la semana pasada . Alguna planta mantiene la intención bajista y alguna está sin pasar referencias. En el mercado ganadero hay nuevas referencias por la reposición, la faena cayó y el precio de la carne no afloja .

Operadores consultados coincidieron en que se mantuvo una baja concreción de negocios.

Muchos productores se afirman en su posición de retener ante el ajuste, respaldados por el pasto.

La huida de Mbappé muestra la agonía de Nike: la golearon en el Mundial, pierde mercados y se cae del top 100 en Wall Street

La agonía de Nike: la golearon en el Mundial, pierde mercados y se cae del top 100 en Wall Street

“La primavera se va plantando de a poco, hay aguas pronosticadas para adelante y eso genera expectativa”, comentó Gerónimo Brea, de Escritorio Brea Saravia. “En el caso de vender más adelante tienen la expectativa de juntar más kilos con mejor precio y en el caso que no mejoren los precios, al menos meter más kilos”, dijo.

Se han cerrado ventas hasta en US$ 5,75 a 5,80 por kilo para los novillos, en torno a US$ 5,40 para las vacas de punta y la vaquillona sobre US$ 5,75 a US$ 5,80 el kilo.

“Las carcasas más pesadas en vacas y novillos son las que obtienen el mayor valor”, comentó José Manuel Rodríguez, de Agro Consignas. Las entradas rondan los siete días.

Alguna planta propone US$ 5,60 por kilo para el novillo y US$ 5,30 para la vaca.

Otro consignatario consultado subrayó la falta de ganado gordo terminado y la postura de retracción de la oferta.

El desplome de la faena de vacunos

La industria por ahora no presiona. Sin puja de oferta ni demanda, y con varias plantas sin operar, la faena cayó a 27.758 cabezas en la última semana, el menor número desde abril.

No operaron complejos industriales de gran porte, como Tacuarembó, Las Piedras, BPU, La Caballada y PUL, entre las principales plantas.

En lo que va de setiembre, hasta el sábado 19, se llevaban faenados 95.090 vacunos, 21,6% menos que un año atrás.

En el acumulado de 2026 la caída interanual es de 15%.

El valor de la carne sigue encendido

En las últimas seis semanas, el precio promedio móvil de exportación de la carne vacuna se ha mantenido por encima de los US$ 6.000 por tonelada.

Según datos provisorios del Instituto Nacional de carnes (INAC), en los últimos 30 días alcanzó los US$ 6.063 por tonelada y en la última semana se ubicó en US$ 6.879.

Aunque el registro semanal tiene una menor representatividad, consolida la firmeza de precios en los mercados internacionales.

Dos novedades se llevaron los grandes titulares esta semana. Por una lado, la posibilidad de que Uruguay otorgue a Brasil y Australia parte del cupo de carne a China que no utilizará este año. La noticia se conoció por un posteo en redes sociales del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, donde agradecía “la autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China”. Que se confirme o no será determinación de China.

En tanto, avanza la negociación por la distribución de la cuota de carne asignada al bloque americano dentro del acuerdo Mercosur - Unión Europea. El próximo lunes habrá una reunión de los representantes de Uruguay en el Foro Mercosur de la Carne con Cancillería. Cada país quedó encargado de analizar internamente sus propuestas para llegar a la próxima instancia, prevista para el 1° de octubre.

Lo que pasa con la reposición

Mientras se dan todos estos movimientos, en el mercado de reposición, en la primera jornada de remate de Plaza Rural esta semana se vendió el 98% de la oferta de terneros, con un promedio de US$ 4,17 por kilo, un ajuste de 5,2% frente al remate anterior.

Al bulto el promedio fue de US$ 886, solo dos dólares por debajo en la subasta del mes pasado.

En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) esa categoría trepó 15 centavos desde US$ 4,43 a US$ 4,58 el kilo en la última semana.

La ternera sumó dos centavos hasta US$ 4,33 mientras que la vaca de invernada, presionada por la corrección del gordo, bajó un centavo a US$ 2,50 por kilo.