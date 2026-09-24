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Intendentes declararon su voluntad política para derogar el 1% que pagan los productores, falta diseñar la compensación

"La pelota ya no está en nuestra cancha", afirmó Carlos Enciso, presidente del Congreso de Intendentes, sobre la derogación del impuesto del 1%

24 de septiembre de 2026 17:49 hs
Intendentes y productores promueven la derogación tributaria, pero falta saber cómo serán compensadas las arcas de los gobiernos departamentales.

Intendentes y productores promueven la derogación tributaria, pero falta saber cómo serán compensadas las arcas de los gobiernos departamentales.

Foto: Juan Samuelle

Los intendentes informaron que existe "voluntad política" para acompañar "la modificación y/o derogación del Impuesto a los Semovientes", no obstante "cualquier cambio estructural debe sustentarse en la estricta garantía de compensación de los recursos por parte del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales".

Esa postura sobresale en una declaración realizada este jueves 24 de setiembre por el Congreso de Intendentes, que se reunió en su sede en el barrio Prado, en Montevideo, para analizar varios temas y entre ellos el del pago del 1% del monto de la enajenación de haciendas a los gobiernos departamentales.

A la espera de datos del MEF y del MGAP

El colectivo de jefes departamentales informó, relacionado con lo anterior, que está a la espera de estimaciones y proyecciones numéricas requeridas al Poder Ejecutivo, concretamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

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"El análisis riguroso y la toma de decisiones por parte de este cuerpo requieren ineludiblemente de bases cuantitativas ciertas que permitan mensurar el impacto financiero exacto sobre cada una de las intendencias", se expresó.

Los intendentes entienden que la eventual compensación "debe responder a la realidad productiva de cada territorio" y que "el mecanismo para calcular los montos a transferir a los gobiernos departamentales no debería basarse en esquemas rígidos ni en promedios históricos estáticos que queden rápidamente desfasados en el tiempo".

"Resulta imprescindible que la fórmula sustitutiva incorpore parámetros dinámicos, objetivos y técnicamente fundados, capaces de capturar la evolución real y el volumen efectivo de la actividad en cada territorio", se indicó.

La declaración concluye mencionando que cualquier fórmula sustitutiva "debe garantizar la soberanía del recurso para los gobiernos departamentales más allá del quinquenio, siendo una obligación legal, extrapresupuestal".

La mirada del intendente Enciso

Carlos Enciso, presidente del Congreso de Intendentes, destacó: "Acabamos de votar la voluntad, en una declaración, de la derogación del 1% de impuesto a semovientes, que ha sido muy discutida por las gremiales agropecuarias, por el ministro de Ganadería".

Mencionó "la voluntad nuestra de avanzar siempre", para lo cual es fundamental disponer de "los cálculos del Ministerio de Economía" y que a esos efectos "estamos pidiendo una reunión con ambos ministros (Gabriel Oddone y Alfredo Fratti), "pero la pelota ya no está en nuestra cancha con esta aprobación".

Carlos Enciso preside el Congreso de Intendentes.

Carlos Enciso preside el Congreso de Intendentes.

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