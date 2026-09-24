"Una canallada": archivaron denuncia del MSP contra Satdjian y el exsubsecretario de Salud pidió que Lustemberg se disculpe

La Fiscalía archivó la denuncia penal que el Ministerio de Salud Pública (MSP) había presentado contra el exsubsecretario de la cartera y actual diputado del Partido Nacional José Luis Satdjian , por su actuación en la autorización de un convenio entre ASSE y el Círculo Católico en 2022.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , informó sobre el archivo de la denuncia durante una entrevista en el programa Sin Piedad, de VTV.

"Esa denuncia, por lo que yo sé, fue archivada. Fue producto de una investigación administrativa que se hizo en el área jurídica del MSP, encontrando en ese convenio que podría haber alguna irregularidad desde el punto de vista administrativo ", afirmó la ministra.

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Lustemberg defendió, además, la decisión de la cartera de trasladar el caso a Fiscalía. "Nosotros, de acuerdo a nuestra responsabilidad, tenemos la responsabilidad de elevarlo si hay alguna duda administrativa para que la Justicia investigue" , sostuvo.

Tras conocerse la decisión de Fiscalía, Satdjian se pronunció en su cuenta de X y reclamó una disculpa pública de la ministra.

"La denuncia penal que realizó el MSP fue archivada. A través de una canallada se pretendió desacreditar mi trabajo. Después de intentar ensuciar mi nombre, la ministra debería disculparse públicamente ante el error cometido. No vale todo en política", escribió el diputado blanco.

"Como siempre, con la frente en alto y tranquilidad de haber hecho lo correcto", agregó.

La denuncia penal que realizó el MSP fue archivada. A través de una canallada se pretendió desacreditar mi trabajo.

Después de intentar ensuciar mi nombre, la ministra debería disculparse públicamente ante el error cometido. No vale todo en política.

Como siempre, con la frente… — Jose Luis Satdjian (@JoseSatdjian) September 24, 2026

¿Por qué el MSP había denunciado a Satdjian?

El MSP había presentado la denuncia penal el pasado 28 de agosto por "hechos con apariencia delictiva" vinculados a la actuación de Satdjian cuando era subsecretario de Salud Pública durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La denuncia surgió a raíz de la autorización que el MSP dio el 9 de setiembre de 2022 a un convenio de complementación de servicios entre ASSE y el Círculo Católico.

Una investigación administrativa de la cartera concluyó que el pronunciamiento favorable al acuerdo "no fue ajustado a derecho", debido a que fue firmado por Satdjian en su condición de subsecretario sin contar, según el MSP, con atribuciones delegadas por el entonces ministro Daniel Salinas.

El ministerio sostuvo además que Salinas se encontraba en ejercicio de sus funciones el día en que Satdjian firmó el documento y que incluso había suscrito otras dos resoluciones ministeriales durante esa misma jornada.

"No existió impedimento fáctico ni jurídico -ausencia, licencia o excusación formal- que justificara la firma del subsecretario en el oficio de intervención, dada la presencia y actividad administrativa comprobada del ministro titular en la misma fecha", había señalado el MSP en la denuncia.

Las dudas que había planteado el MSP sobre el convenio

En el escrito presentado ante Fiscalía, la cartera también consignó que solicitaría a ASSE que informara el monto "efectivamente" abonado al Círculo Católico por el convenio.

Según sostuvo entonces el ministerio, la firma "habría generado, en principio, un enriquecimiento a favor" del Círculo Católico "en perjuicio de la Administración".

El MSP también puso el foco en los tiempos de tramitación. Mientras un convenio entre ASSE y Casmu de características similares había insumido 61 días, el acuerdo entre ASSE y el Círculo Católico se procesó en 42 días.

La cartera consideró que esa diferencia mostraba una "celeridad no habitual", lo que, según expresó en la denuncia, "puede despertar dudas respecto a la existencia de un interés particular en la suscripción de este convenio".

El acuerdo había surgido a iniciativa del Círculo Católico luego de que adquiriera el sanatorio de Casa de Galicia, con la intención de continuar prestando a ASSE servicios que incluían camas fijas de CTI y cuidados moderados, además de consultas de emergencia.