El primer equipo y el primer capitán de Diego Forlán en su debut de la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur llevó la cinta ante Japón

En su debut como entrenador interino de la selección uruguaya , en el amistoso ante Japón de este jueves a las 07:05, Diego Forlán eligió a Rodrigo Bentancur como capitán de su primer equipo al frente de la celeste.

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El volante de Tottenham llevó el brazalete y fue el encargado de tomar la palabra en una declaración previa al partido que hicieron ambos capitanes tras la salida de ambos combinados.

Cabe destacar que Federico Valverde, quien ha llevado la cinta durante el anterior ciclo de Marcelo Bielsa, está lesionado y fue baja en la convocatoria para esta Fecha FIFA.

Además, José María Giménez, otro de los capitanes celestes, fue suplente en el arranque de la era Forlán, quien no convocó a Fernando Muslera, otro futbolista que ha llevado el brazalete.

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En el correr del segundo tiempo, ingresó Giménez y Bentancur le cedió la cinta.

El primer equipo de Diego Forlán

El primer once de Diego Forlán en la selección uruguaya fue con Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Ronald Araujo

Nueve de los once titulares de la selección uruguaya estuvieron en el Mundial 2026, incluyendo a un Ronald Araujo que no llegó a jugar por lesión.

Los otros dos retornan a la celeste después de un tiempo son Nahitan Nández y Lucas Torreira, que no fueron convocados para la Copa del Mundo.

El sistema fue un 4-4-2 claro, con Bentancur y Torreira en el doble 5, Brian Rodríguez y Araújo por las bandas, y Viñas y Darwin en ataque.