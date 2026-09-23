Los tres grandes desafíos que Diego Forlán debe resolver con urgencia como entrenador de la selección uruguaya en la gira por Asia y en su debut ante Japón

Diego Forlán iniciará este jueves en el partido amistoso ante la selección de Japón, que abre la gira por Asia, su recorrido en forma interina, hasta marzo, como entrenador de la selección uruguaya , con el objetivo de recuperar al verdadero Uruguay y transformar este camino en un proceso de largo alcance hasta el Mundial 2030 .

El entrenador fue designado por el presidente la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, en medio de la crisis que generó el fracaso del combinado en el Mundial 2026, eliminado en primera fase, y sacudido por las diferencias entre los futbolistas y el entrenador argentino Marcelo Bielsa que generaron un clima que no era habitual en la vida de la selección.

En este contexto, Forlán llega como un disipador de problemas y nexo con las buenas costumbres que recuperó Óscar Washington Tabárez (2006-2021) para la selección.

Entonces, en esta etapa que comienza en la gira por Asia, Forlán tiene tres grandes desafíos , en este orden:

Diego Forlán prepara su estreno con la selección uruguaya en Japón: los futbolistas que llegaron y los que faltan, a dos días del debut del entrenador

Uruguay vs Japón: el debut de Diego Forlán como entrenador de la selección, día, hora y dónde verlo

Solucionar el problema de gol que tiene Uruguay Ganar Encontrar paz

Uruguay vs Japón: un enfrentamiento con historia propia en los últimos 13 años

El estreno del entrenador será este jueves a la hora 7.05 en en el estadio de Miyagi, en la localidad de Rifu. Luego enfrentará a Corea del Sur e India, en la doble fecha FIFA de setiembre y octubre.

Será la sexta vez en 13 años en que Uruguay juega ante Japón, y la quinta oportunidad en la que la selección regresa a tierras niponas en ese período.

En 2023 empató 1-1 con Marcelo Broli, entrenador interino; en la Copa América 2019 igualaron 2-2 con Tabárez; en 2018 Uruguay volvió a Japón y perdió 4-3; en el amistoso de setiembre 2014 Uruguay se impuso 2-0 con Celso Otero como entrenador, cuando esperaban firmar la segunda extensión del contrato de Tabárez y la victoria 4-2 en agosto 2013, en el único partido que Forlán disputó como jugador ante los asiáticos y anotó dos goles.

Primer desafío de Forlán: solucionar el problema de gol que tiene Uruguay

Por delante, con un solo día de entrenamiento en Japón con el plantel de 26 futbolistas, sin otros trabajos previos, Forlán tiene que salir a rendir su primer examen ante la selección que está novena en el ranking FIFA y que avanzó una ronda más que Uruguay en el Mundial. Fue eliminado por Brasil en dieciseisavos de final.

La selección uruguaya cayó a la posición 20 después del Mundial en el ranking.

En este escenario, con una selección ubicada dentro del top 10 del fútbol mundial, el primer gran desafío que tiene que empezar a encontrar el entrenador es funcionamiento y el aspecto que más debilidades ofreció en el último año y medio de Bielsa en Uruguay: la falta de gol y la capacidad de Uruguay para resolver sus problemas en ataque.

Entonces, el equipo para el debut es un asunto que genera expectativa y despierta interés para conocer los nombres que completarán el 1-4-4-2. También, cómo resolverá la ausencia de Federico Valverde, quien fue lesionado el domingo en el derbi Real Madrid-Atlético Madrid y por sus características no tiene suplente natural. Además, un aspecto medular: de qué forma gestionará a Darwin Núñez, el delantero que cargó sobre sus hombros transformarse en el sucesor de Suárez y Cavani, que resolvió con singulares actuaciones en el primer año de Bielsa en Uruguay y que luego de la Copa América 2024 inició un bajón del que aún no salió.

Entonces, Uruguay tiene que levantar el ancla de la crisis goleadora. Esto debe resolverlo con urgencia.

En este contexto, para el partido ante Japón se presenta el doble cinco con Facundo Bernal-Rodrigo Bentancur y las nueve opciones que tiene Forlán para los cuatro puestos de ataque, dos extremos (derecho e izquierdo) y dos delanteros, son:

Volantes ofensivos:

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araujo (Sporting CP)

Brian Rodríguez (América)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros

Martín Satriano (Getafe)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Federico Viñas (Toluca)

Darwin Núñez (Diriyah Club)

La primera definición que debe adoptar el entrenador es que si incluye a De Arrascaeta, rompe la línea de cuatro volantes para utilizar al 10 en esa zona del campo, o recurre al de Flamengo como segunda punta.

Maximiliano Araújo es nombre fijo en la oncena como extremo por izquierda.

Debe definir el extremo por derecha (Brian Rodríguez o Facundo Pellistri).

De Arrascaeta aparece como titular indiscutido.

El siguiente asunto para Forlán: si confía o no la titularidad a Darwin Núñez.

El funcionamiento del ataque será un punto neurálgico y clave para el estreno de este jueves de mañana.

El segundo desafío: ganar

¿Ganar debería transformarse en un desafío para esta selección de Forlán, cuando solo tuvo un entrenamiento con todo el plantel? Sin dudas.

De hecho, el entrenador respondió en conferencia de prensa esta miércoles en Japón y fue muy claro acerca de lo que empieza a buscar a partir de este partido con Japón: “De acá en adelante, ganar. Esa obligación que tenemos los uruguayos de llevar a la selección al nivel que sabemos que debe estar. Eso es lo más importante. Ganar es lo que más disfrutamos y más nos gusta”.

¿Se puso presión Forlán? No. Respondió con la sinceridad y desde ese lugar auténtico del ser uruguayo.

Es indudable que un triunfo frente a Japón es el segundo desafío que debe resolver entrenador, incluso cuando no están dadas las circunstancias porque falta un trabajo de base que no pudo desarrollar y porque a su frente tendrá a una selección top 10.

Sin embargo, ganar es un asunto clave en este proceso que comienza con Forlán porque representará la construcción de un camino acondicionado.

Cualquier otro resultado deberá ser observado con cautela, pero resolver el primer desafío (recuperar el gol) y encauzar su estreno con un triunfo empezar a construir pilares.

El tercer desafío: sembrar paz en la selección

Este tercer asunto que adquiere singular importancia después del paso de Bielsa por la selección, tiene también una importancia singular.

Sembrar paz en la selección es un asunto que el comité ejecutivo de la AUF empezó a encaminar desde la designación de Forlán.

El exfutbolista es un símbolo para el fútbol y para los jugadores uruguayos.

Desde ese punto de partida, todo lo que gira alrededor de él genera unidad y, sobre todo, respeto.

El ingreso de Forlán al vestuario como entrenador resolvió parte de este tercer desafío que debe solucionar la selección en el corto plazo.

Los jugadores lo recibieron desde la admiración que genera y desde allí Forlán está reconstruyendo la base fundamental, bajo el modelo que generó Tabárez y que se transformó en un sello de identidad de la selección.

En estos días de la gira por Asia el entrenador podrá terminar de zurcir y empezará a diseñar este jueves el plan para destrabar un asunto que fue fatal para el anterior entrenador.

Con goles, triunfos y paz, Uruguay volverá a ser Uruguay y si Forlán lo consigue estará resolviendo los problemas, transitando su interinato en el Complejo de la AUF y construyendo el camino para llegar al Mundial 2030 como entrenador de la celeste en el estreno en el Estadio Centenario en junio de cuatro años.