Ortuño "rezongó" a subsecretario por comentarios sobre proyecto en Bañados de Carrasco pero defendió protección ambiental: "Muerto el perro, se acabó la rabia"

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , debió responder —una vez más— a los cuestionamientos que le realizó la oposición sobre la decisión tomada en octubre de 2025 de excluir a los Bañados de Carrasco de un listado de decenas de humedales a ser protegidos ambientalmente , algo que luego se revirtió en un decreto aprobado en setiembre de este año .

Para esa zona, límitrofe entre Montevideo y Canelones, el empresario argentino Eduardo Constantini prevé la construcción de un megaproyecto inmobiliario que implicará una inversión de más de US$ 1.000 a quince años .

Un día después de que el Ministerio de Ambiente decidiera retirar a Bañados de Carrasco del listado original de 38 humedales, Bislun SA (que pertenece al grupo económico de Constantini e impulsa el proyecto urbanístico) presentó ante la Intendencia de Montevideo un nuevo documento técnico para avanzar en la concreción del emprendimiento.

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En la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados Ortuño asumió la responsabilidad de haber retirado a los Bañados de Carrasco del listado inicial.

"Asumo mi responsabilidad", dijo el ministro y argumentó —como ya había hecho— que la decisión se debió a la necesidad de tener más tiempo para analizar con las intendencias de Montevideo y de Canelones el alcance que tendría la protección ambiental.

A lo largo de su comparecencia, también insistió en que el proyecto de Constantini no estuvo ni está a consideración del ministerio, porque su análisis sigue estando en la órbita departamental (de la Intendencia de Montevideo y de la Junta Departametnal de Montevideo).

Sus explicaciones, sin embargo, no conformaron a la oposición, que advirtió al final de la sesión que no renunciaba a "ninguna acción a futuro", según consta en la versión taquigráfica.

Oscar Caputi, subsecretario del Ministerio de Ambiente Linkedin Oscar Caputi

Uno de los puntos controvertidos durante la sesión fue la figura del subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, quien fue cuestionado por la oposición debido a sus antecedentes profesionales privados, ya que entre 2021 y 2023 actuó —a través de una consultora de la cual era asesor— como apoderado de Constantini para tramitar permisos relativos a la construcción de una residencia del empresario en el barrio El Faro de José Ignacio.

Si bien apenas fue designado como subsecretario presentó una solicitud de exclusión —avalada por el ministro Ortuño en una resolución de julio de 2025, poco después de asumir— para evitar intervenir en asuntos presentados ante el ministerio que tuvieran que ver con su actividad privada anterior, como jerarca realizó en los últimos meses declaraciones públicas a favor del proyecto y su "oportunidad" para la zona.

Ante las consultas de los legisladores, Ortuño dijo que no tenía conocimiento de que Caputi iba a realizar esas declaraciones ni fueron autorizadas por él.

"Con respecto a qué explicación institucional brinda el ministro sobre dichas declaraciones, como es de público conocimiento, lo he dicho públicamente, no tengo explicación. Lo que sí tengo es opinión y considero que no debieron ser vertidas ni realizadas esas declaraciones en tanto y en cuanto el proyecto de referencia no estuvo en consideración del Ministerio de Ambiente; no ha ingresado y ni había ingresado", afirmó Ortuño y recordó las palabras del propio Caputi, que una vez desatada la polémica sostuvo que "con el diario del lunes" lo mejor hubiese sido no referirse al tema.

La diputada colorada Elianne Castro igual le consultó al ministro si había tomado "alguna medida disciplinaria" con Caputi.

"No tomé ninguna medida disciplinaria interna aunque —por lo bajo— me dice el subsecretario que lo rezongué. Le manifesté que no lo compartía y que si hubiera hecho las declaraciones las consideraba un error. Le transmití mi opinión firme, fuerte y clara de que no debemos opinar sobre proyectos que no están en consideración del ministerio", sostuvo Ortuño.

"Muerto el perro, se acabó la rabia"

Foto: Municipio F

Ortuño subrayó que la decisión de tomarse más tiempo para analizar el área de los Bañados de Carrasco "nunca supuso la voluntad política de excluirlos de las medidas de protección".

Esto, dijo luego, quedó demostrado con la aprobación del decreto de setiembre de este año, en el que se otorgó la protección ambiental a esa zona, incluso en una extensión mayor a la que se había recomendado inicialmente (pasando de 936 hectáreas a 1.485).

"El tema está terminado, está resuelto con la incorporación de los Bañados de Carrasco con medidas de protección, al igual que treinta y siete humedales más. Son treinta y ocho, más de 800.000 hectáreas; un logro para el país. No se entiende en este caso, yo no entiendo el nivel de suspicacia y de detallismo que hay respecto al proceso de conformación de una decisión que, en última instancia, importa por sus resultados, en la que no ha habido ningún acto ilegal", manifestó en la comisión Ortuño.

Más tarde, ante la insistencia de legisladores de la oposición, volvería sobre lo mismo: "La preocupación principal de los actores sociales y políticos que se interesaban por estos temas está resuelta y despejada" y "muerto el perro, se acabó la rabia".

"Se terminó la discusión de si sacamos los bañados de Carrasco para favorecer a un proyecto. Están ahí adentro; se terminó", volvió a zanjar.

Pero los legisladores opositores, como la propia Castro, el blanco Mario Colman, el colorado Walter Cervini y otros más, seguían exigiendo explicaciones.

Castro preguntó al ministro cómo podía ser que el 2 de octubre a las 16:19 los Bañados de Carrasco estuvieran en el listado original y apenas 58 minutos después, a las 17:17, se decidiera retirarlos. Quiso saber si había existido alguna comunicación, algún informe, algún tipo de acción que motivara ese cambio.

A esa consulta, Ortuño respondió que no todos los movimientos quedaban registrados en los expedientes públicos y ratificó que la decisión había sido su responsabilidad.

Argumentó que en esos momentos Uruguay estaba tramitando ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una "cooperación financiera" y que se entendió que la aprobación sin más demora de ese listado de humedales —aunque no incluyera a los Bañados de Carrasco— podía ser visto con buenos ojos para acceder a ese préstamo.

"Tomamos la decisión de, en lugar de postergar toda la lista de humedales (...), avanzar desglosando este tema (por los Bañados de Carrasco)", explicó el ministro.

Colman, por otra parte, le había consultado por la casualidad de que un día después de retirar esa zona del listado Bislun presentara documentos para avanzar en el proyecto urbanístico.

Una y otra vez, Ortuño dijo que la "respuesta categórica" ante esas suspicacias era que no existió ningún vínculo entre una cosa y otra, dado que el proyecto nunca llegó al Ministerio de Ambiente.

"Sigo o quizás estoy más preocupado que cuando comenzamos esta larga reunión. Lo digo con total sinceridad y siendo totalmente directo en esto. No nos excluimos de llevar adelante cualquier otra acción; vamos a analizarlo", adelantó Colman al cierre de la sesión, que se prolongó por casi ocho horas.