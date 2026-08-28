Subsecretario de Ambiente trabajó para Costantini y ve como una "oportunidad" el emprendimiento del empresario de 3.000 viviendas en los bañados de Carrasco

El subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, fue apoderado del empresario argentino Eduardo Costantini , inversor que impulsa un proyecto para construir unas 3.000 viviendas de alto poder adquisitivo en las inmediaciones de los bañados de Carrasco , según informó este viernes Brecha.

El vínculo entre el actual número dos del Ministerio de Ambiente y Costantini se remonta al menos a 2021, cuando Caputi trabajaba en el sector privado. Ese año fue responsable del estudio de impacto ambiental de la mansión que el empresario construyó en José Ignacio y, además, uno de sus tres apoderados para realizar gestiones vinculadas al proyecto.

La información cobra relevancia porque el Ministerio de Ambiente deberá intervenir en el análisis del emprendimiento inmobiliario que Costantini pretende desarrollar cerca de los bañados de Carrasco , un proyecto que quedó en el centro de la discusión política y ambiental después de que el humedal fuera inicialmente excluido de una lista de áreas protegidas.

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Caputi, en tanto, se pronunció públicamente sobre el proyecto y consideró que la inversión privada podría representar una "oportunidad" para mejorar la conservación y "puesta en valor" del humedal .

Caputi fue apoderado de Costantini

Según publicó el consignado medio, Caputi fue en 2021 uno de los tres apoderados designados por Costantini en el marco del proyecto para construir su residencia en las inmediaciones del faro de José Ignacio.

La carta poder, certificada por escribano el 5 de abril de 2021 e incorporada al expediente presentado ante el Ministerio de Ambiente, habilitaba al actual subsecretario a representar al empresario ante distintas dependencias del ministerio y realizar trámites administrativos en su nombre.

Caputi también fue responsable del estudio de impacto ambiental de esa construcción, una residencia de 1.647 metros cuadrados que supuso una inversión de US$ 5,6 millones y recibió una clasificación ambiental categoría B, correspondiente a proyectos con impactos ambientales moderados.

El estudio fue elaborado por Enviro Consultores, firma para la que Caputi trabajó hasta un mes antes de asumir como subsecretario de Ambiente, en julio de 2025. Según su perfil profesional citado por el semanario, se desempeñaba como consultor senior de la empresa desde 2009.

Otros trabajos para la familia Costantini

El vínculo profesional de Caputi con la familia Costantini no se limitó a la residencia de Eduardo. En 2023, según la documentación relevada por Brecha, fue técnico responsable del estudio de impacto ambiental de una residencia del barrio privado desarrollado por Rodolfo Costantini, hermano del empresario argentino, en San Vicente, Maldonado.

El semanario también identificó un antecedente de 2012. Caputi fue responsable del estudio de impacto ambiental y de la tramitación de Las Cárcavas, un proyecto de chacras marítimas en Rocha que posteriormente fue identificado públicamente como un emprendimiento desarrollado por Edo Costantini, hijo de Eduardo Costantini.

El proyecto de 3.000 viviendas junto a los bañados de Carrasco

Costantini volvió a quedar en el centro de la discusión pública en Uruguay por el proyecto inmobiliario que pretende desarrollar en las inmediaciones de los bañados de Carrasco.

El emprendimiento prevé una urbanización de aproximadamente 3.000 viviendas de alto poder adquisitivo junto a uno de los principales humedales del país y el único de carácter metropolitano que permanece en una zona fuertemente urbanizada.

La polémica aumentó luego de conocerse que los bañados de Carrasco habían sido excluidos de una lista de 37 humedales declarados de importancia ambiental mediante un decreto aprobado por el gobierno en octubre de 2025.

Según Brecha, la exclusión de 937 hectáreas se produjo en las mismas fechas en las que la propuesta del desarrollo inmobiliario ingresó a consideración de la Intendencia de Montevideo.

Tras las críticas generadas por esa decisión, incluso dentro del Frente Amplio, el Ministerio de Ambiente resolvió reincorporar el humedal al decreto.

Qué dijo Caputi sobre la inversión

En una entrevista con TV Ciudad realizada días atrás, Caputi sostuvo que el desarrollo inmobiliario podría utilizarse como una oportunidad para conseguir inversiones privadas destinadas al humedal.

"Cuando se desarrolla una inversión de este tipo siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal", afirmó.

El jerarca no se limitó, por tanto, a señalar que el proyecto será sometido al análisis técnico correspondiente, sino que expresó públicamente una valoración sobre las posibilidades que podría generar la inversión.

Qué establece el Código de Ética de la Función Pública

Brecha también puso el foco en el artículo 14 de la Ley 19.823, que contiene el Código de Ética de la Función Pública.

Según reproduce el semanario, la norma establece que un funcionario no puede "intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado privadamente como técnico" y dispone que debe informar a su superior sobre su implicancia y los antecedentes del caso para que se adopte la resolución correspondiente.

La publicación señala que Caputi no se ha excusado públicamente de opinar sobre el proyecto de los bañados de Carrasco. También indicó que intentó obtener la versión del subsecretario sobre los vínculos profesionales relevados, pero no recibió respuesta del área de comunicación del Ministerio de Ambiente.