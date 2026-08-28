Detuvieron a un segundo hombre involucrado en el robo al Banco República de Pando: tiene 43 años

Un hombre de 43 años es el segundo detenido por el robo a la sucursal de Pando del Banco República ( BROU ), en este caso fue arrestado después de una serie de allanamientos que se realizaron por la tarde del jueves en esta ciudad y en Barros Blancos, departamento de Canelones . La detención fue informada en primera instancia Subrayado de Canal 10.

El pasado lunes, diez minutos antes de que cerrara el banco, cinco delincuentes se llevaron en total unos US$ 425.000 . Por el robo millonario, había sido detenido un hombre en Montevideo durante la tarde del miércoles.

Además, hay otras dos personas requeridas , informó la Jefatura de Policía de Canelones. Se trata de Inti Camilo Cuba Vignolo , de 38 años, con antecedentes por rapiña, y de Paul Alexander Cosella Cabrera , de 32 años, con antecedentes por receptación, soborno, abigeato y hurto.

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El lunes , día laboral que quedó en medio del domingo 23 y el martes feriado del 25 de agosto, cinco delincuentes llegaron en un vehículo de alta gama hasta el banco en un Mercedes Benz negro , a las 17:47 .

Un minuto después, uno de los delincuentes —Inti Camilo Cuba Vignolo, que actuó a cara descubierta y cuya imagen fue divulgada en las últimas horas— entró al banco.

Un minuto más tarde, a las 17:48, entran los otros tres delincuentes, en este caso sí con la cara cubierta y guantes. En el auto permanecía un quinto delincuente esperando.

"Inmediatamente, proceden a reducir a los vigilantes que estaban en el lugar. Uno de ellos es lesionado con un culatazo en la cabeza", indicó el jefe de Policía de Canelones, aunque aclaró que la lesión fue "leve".

En apenas un minuto los delincuentes robaron de las cajas de la sucursal $ 10.000.000, US$ 70.000 y € 90.000. A las 17:49, entonces, los delincuentes se retiran con la "rapiña consumada". Suben al Mercedes Benz negro —que había sido robado en octubre del año pasado— y emprenden la huida.

A esa misma hora la Policía recibe los primeros llamados: un aviso al 911 y una alerta de un botón de pánico activada desde el banco. El primer móvil llegó a las 17:52 al lugar, dijo el jefe policial.

A las 18:04 los delincuentes chocan el Mercedes Benz en la Ruta 101 y la huida se ve, por algunos minutos, frustrada.

Es allí que los delincuentes bajan corriendo del auto y entran al frente de una casa —cuyo portón estaba abierto porque un camión iba saliendo— en busca de otro vehículo en el que huir. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad.

Primero intentaron robar el auto que estaba estacionado y exigieron a los propietarios (amenazas con arma de fuego mediante) las llaves, pero la mujer —según declaró a varios medios en las últimas horas— les dijo que no la tenía.

Es entonces que se retiraron corriendo e interceptaron a una camioneta Fiat Fiorino, que consiguieron robar para seguir la fuga. Esta fue la camioneta que la Policía encontró 48 horas después, en la tarde de este miércoles, en Montevideo.