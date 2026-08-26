Rapiña al BROU de Pando: qué se sabe hasta el momento del robo de más de US$ 420 mil y las pistas que dejó la accidentada fuga

La Policía continúa investigando la rapiña a la sucursal del Banco República (BROU) de Pando , donde cinco delincuentes ejecutaron un robo que había sido planificado , se llevaron $ 10 millones, US$ 70 mil y € 90 mil y dejaron, durante una accidentada fuga , una serie de elementos que ahora son analizados para intentar identificarlos.

El botín equivale a más de US$ 420 mil , según la cotización actual. Hasta el momento no hay detenidos informados , aunque fuentes policiales señalaron que la investigación avanzó a partir de las imágenes de videovigilancia, las huellas y distintos objetos abandonados por los asaltantes.

El episodio ocurrió sobre las 17:50 del lunes en la dependencia bancaria ubicada en las inmediaciones de General Artigas y Solís , en Pando.

Robo al BROU de Pando: así procedieron los ladrones y lo que ya sabe la Policía

Asalto al BROU en Pando: delincuentes robaron más de US$ 420 mil y el banco considera que protocolos de seguridad "se cumplieron en su totalidad"

En total participaron cinco personas : cuatro ingresaron al banco y una permaneció en el Mercedes Benz utilizado inicialmente para la fuga.

El primero entró solo, a cara descubierta, y estuvo un minuto dentro del banco

Uno de los principales elementos que analiza la Policía es el accionar del primero de los delincuentes que ingresó al BROU.

El hombre entró solo y a cara descubierta, permaneció aproximadamente un minuto dentro de la sucursal y luego dio aviso al resto del grupo para que avanzara con el asalto, según informó Subrayado en base a fuentes de la investigación.

La hipótesis que manejan los investigadores es que ese primer ingreso tuvo como objetivo observar cómo estaba la situación dentro del banco y confirmar que estaban dadas las condiciones para ejecutar el plan.

En un primer momento, de acuerdo con el mismo informe, se consideró incluso la posibilidad de que el hombre hubiese expuesto deliberadamente su rostro para concentrar la atención sobre él. Sin embargo, la línea que cobra fuerza es que ingresó de esa manera para no despertar sospechas antes de que comenzara la rapiña.

Tras permanecer un minuto en el lugar, dio el visto bueno e ingresaron otros tres hombres.

A diferencia del primero, estos delincuentes llevaban máscaras y armas de fuego.

Desde el ingreso del primer asaltante hasta que los cuatro abandonaron la sucursal transcurrieron aproximadamente dos minutos, según la reconstrucción difundida este martes.

El golpe dentro del BROU y un guardia herido

En el banco había en ese momento entre 10 y 15 funcionarios, algunos clientes y personal de seguridad.

Los delincuentes amedrentaron a quienes estaban en el local y redujeron a los guardias.

Uno de ellos, perteneciente a una empresa de seguridad tercerizada, fue golpeado con la culata de un arma en la cabeza y posteriormente debió recibir asistencia médica. Fue diagnosticado con una contusión occipital y quedó fuera de peligro.

Los asaltantes también se llevaron dos revólveres calibre .38 y sus municiones, pertenecientes al personal de seguridad.

Luego accedieron al sector de cajas y colocaron el dinero en grandes bolsos negros antes de abandonar rápidamente el lugar.

Cómo pudieron robar más de US$ 420 mil en apenas dos minutos

Uno de los puntos que también investiga la Policía es cómo los delincuentes consiguieron acceder en tan poco tiempo a una cantidad tan importante de dinero.

Según la información difundida por Subrayado, el efectivo se encontraba en cajas y estaba a la vista de los asaltantes, por lo que no tuvieron que ingresar a una bóveda ni atravesar otros sectores de seguridad que demoraran el golpe.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que los delincuentes conocían lo que iban a encontrar en el lugar o, al menos, sabían que en ese momento había una cantidad considerable de efectivo.

El monto fue confirmado oficialmente por el BROU: $ 10 millones, US$ 70 mil y € 90 mil.

La rapidez con la que actuaron, el ingreso previo de uno de los integrantes y otros elementos encontrados durante la fuga refuerzan para los investigadores la idea de que se trató de un asalto planificado.

Entre otras cosas, dentro del vehículo utilizado por los delincuentes se encontraron miguelitos, elementos metálicos que pueden ser arrojados sobre el pavimento para pinchar los neumáticos de los vehículos que los persiguen.

La primera fuga en un Mercedes Benz y el choque en Barros Blancos

Después de salir del banco, los cuatro delincuentes subieron a un Mercedes Benz negro de alta gama, donde los esperaba el quinto integrante del grupo.

Las imágenes conocidas tras el asalto muestran a los hombres saliendo con los bolsos y subiéndose rápidamente al vehículo. La fuga, sin embargo, comenzó a complicarse pocos kilómetros después.

Al llegar a Barros Blancos, el Mercedes terminó despistando y quedó en una cuneta en la zona del kilómetro 32,500 de la Ruta 101 y Camino Eudoro Melo. Los delincuentes debieron abandonarlo.

Intentaron robar un auto de una casa y después se llevaron una Fiat Fiorino

Tras el choque, el grupo intentó conseguir rápidamente otro vehículo.

Según la reconstrucción conocida hasta el momento, los delincuentes llegaron hasta una vivienda cercana, rompieron una ventana y exigieron a sus ocupantes las llaves de un automóvil.

No consiguieron llevárselo y desistieron. Volvieron entonces hacia Camino Eudoro Melo, donde interceptaron una Fiat Fiorino blanca en la que circulaban cuatro personas.

Bajo amenaza con armas de fuego, obligaron a los ocupantes a entregar la camioneta y continuaron la fuga en ese vehículo. Las víctimas de esa segunda rapiña resultaron ilesas.

La Fiorino era buscada por la Policía y, según la información divulgada hasta el momento, no había sido localizada.

Los errores de los delincuentes y las pistas que tiene la Policía

Pese a la planificación que habría tenido el asalto, la fuga dejó varios elementos de interés para la investigación.

El Mercedes Benz abandonado fue sometido a pericias de Policía Científica. Dentro del auto quedaron, entre otras cosas, unos lentes de sol, una campera, municiones y un arma de fuego. Los investigadores buscan allí huellas y otros rastros que permitan establecer la identidad de los integrantes del grupo.

Algunos de los delincuentes utilizaron guantes, pero no todos. El hombre que ingresó inicialmente a cara descubierta, por ejemplo, tampoco llevaba guantes, de acuerdo con la información divulgada.

A eso se suma la gran cantidad de material de videovigilancia disponible. La Policía cuenta con las cámaras internas de la sucursal bancaria, además de registros de cámaras ubicadas en Pando, Barros Blancos y distintos puntos de las rutas utilizadas durante la fuga.

Uno de los registros considerados especialmente relevantes muestra con claridad el rostro del delincuente que entró primero al banco.

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El Mercedes era rojo, fue pintado de negro y estaba requerido por una rapiña

El vehículo utilizado para llegar al BROU también tiene antecedentes que forman parte de la investigación.

Aunque en las imágenes aparece como un Mercedes Benz negro, originalmente el automóvil era rojo y había sido repintado, según informó el consignado medio.

Además, estaba requerido por una rapiña cometida durante 2025 en Canelones.

La Policía intenta reconstruir ahora cómo llegó el auto a manos de los autores del asalto, sus movimientos antes del golpe y el recorrido realizado posteriormente.

La Policía analiza los movimientos antes, durante y después de la rapiña

La investigación está a cargo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Canelones, con intervención de la Fiscalía de turno.

Además de tomar declaración a los testigos y relevar las distintas escenas, los investigadores están reconstruyendo los movimientos registrados antes del asalto, durante los dos minutos que permanecieron en el banco y durante toda la fuga.

Se trata de una investigación que se mantiene bajo estricta reserva, debido al monto robado y a que la prioridad es identificar y detener a los integrantes del grupo.

El presidente Yamandú Orsi dijo este martes que el ministro del Interior, Carlos Negro, lo llamó "ni bien ocurrió" el asalto y aseguró que la Policía estaba trabajando sobre distintas pistas.

"Lo que sé hoy es que vienen trabajando fuerte sobre algunas pistas. Vamos a ver, ojalá se pueda resolver", afirmó.

Orsi agregó que el antecedente más reciente de un episodio de estas características era de 2023 y sostuvo: "Cada tanto pasan estas cosas. Nada indica que sea una modalidad".

Por su parte, la gerenta general del BROU, Mariela Espino, afirmó a El Observador que los protocolos internos de seguridad "se cumplieron en su totalidad", pese al monto que consiguieron llevarse los delincuentes.

La Policía tiene ahora como elementos centrales de la investigación el rostro de uno de los asaltantes, las imágenes de varias cámaras, las huellas y objetos dejados dentro del Mercedes, el arma y las municiones abandonadas, los antecedentes del vehículo y la reconstrucción completa de la ruta de escape.