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"Sigo combatiendo de forma muy ardua": el mensaje de Gonzalo Moratorio en el que llama a "no perder la esperanza"

El virólogo destacó el papel que tienen la ciencia, la tecnología y la confianza durante el proceso que atraviesa

26 de agosto de 2026 8:22 hs
Gonzalo Moratorio
Foto: FocoUy

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que contó cómo continúa su tratamiento contra el tumor cerebral que padece y llamó a “no perder la esperanza”.

“Les quiero contar que básicamente sigo combatiendo de forma muy ardua y muy exigente lo que representa el tumor que estoy padeciendo”, expresó Moratorio en una publicación realizada en Instagram.

El virólogo también destacó el papel que tienen la ciencia, la tecnología y la confianza durante el proceso que atraviesa.

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“Decirles que no pierdan la esperanza y que sigo apostando a la conjunción, la combinatoria, entre ciencia, tecnología, salud, y, por qué no —cada vez más importante— fe y confianza en lo que uno está apostando y haciendo”, señaló.

El tratamiento de Gonzalo Moratorio

Moratorio fue diagnosticado con un glioblastoma cerebral, un tumor maligno y agresivo que afecta al cerebro. En mayo, el médico Fernando Montero, quien acompaña al científico durante su tratamiento, explicó que Moratorio había sido sometido a dos operaciones y que en la segunda intervención volvieron a detectarse células malignas.

Luego recibió radioterapia y comenzó un tratamiento de inmunoterapia. En paralelo, Moratorio busca acceder en Estados Unidos a una terapia experimental conocida como CAR-T, un tipo de inmunoterapia que consiste en modificar genéticamente las células T del propio paciente para que puedan reconocer y atacar las células tumorales.

Según explicó Montero entonces, los primeros estudios de esa terapia mostraron una reducción significativa de tumores de este tipo, aunque se trata de un tratamiento que todavía se encuentra en fase experimental.

El médico había señalado además que, si bien Moratorio estaba respondiendo favorablemente a la inmunoterapia, la agresividad del tumor hacía necesario contemplar nuevas alternativas terapéuticas.

La campaña para financiar el tratamiento

Para poder acceder al tratamiento experimental se lanzó una campaña de recaudación de fondos, debido al elevado costo de la terapia.

Las colaboraciones se reciben a través del 0900 9200 desde teléfonos fijos, de la cuenta HSBC 3699135 en pesos y dólares, a nombre de Natalia Ibáñez y/o Gonzalo Moratorio, y mediante el Colectivo Abitab 146734, a nombre del científico.

Moratorio, reconocido por su trabajo científico durante la pandemia de covid-19 y por su trayectoria en el área de la virología, continúa actualmente con su tratamiento y volvió a utilizar sus redes sociales para transmitir un mensaje de esperanza mientras enfrenta la enfermedad.

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