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Un motociclista de 40 años murió tras chocar de frente contra un auto en Montevideo

Según la información primaria, el motociclista circulaba por la ruta en dirección a la Ruta 5 cuando, por causas que se investigan, se cruzó de senda e impactó frontalmente contra un auto

26 de agosto de 2026 8:53 hs
fatal102

Un motociclista de 40 años murió este martes tras protagonizar un choque frontal contra un automóvil en la Ruta 102, en Montevideo, mientras que las tres personas que viajaban en el otro vehículo resultaron heridas, informó Policía Caminera.

El siniestro ocurrió sobre las 18:15 a la altura del kilómetro 41,200 de la Ruta 102 y Camino Fortet.

Según el reporte policial y las declaraciones recogidas de testigos, el motociclista circulaba por la ruta en dirección a la Ruta 5, de este a oeste, cuando por causas que se investigan se cruzó de senda e impactó frontalmente contra un automóvil que circulaba en sentido contrario.

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Como consecuencia del impacto, personal médico constató el fallecimiento del conductor de la moto en el lugar.

En el automóvil viajaban tres personas, que sufrieron lesiones de distinta entidad.

El conductor, un hombre de 58 años, fue diagnosticado con traumatismo lumbar y trasladado al Sanatorio Americano. La prueba de espirometría realizada posteriormente dio resultado cero.

Una mujer de 58 años que viajaba como acompañante fue trasladada al mismo centro asistencial con diagnóstico de politraumatismo.

La tercera ocupante, una mujer de 82 años, sufrió traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento y fractura de cadera y también fue derivada al Sanatorio Americano.

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