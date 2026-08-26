Buque pesquero ruso quedó semihundido en el Puerto de Montevideo: activaron operativo para evitar derrame de combustible

Un buque pesquero ruso quedó semihundido en el Puerto de Montevideo luego de perder estabilidad mientras realizaba un trasvase de combustible entre sus tanques, informaron fuentes de la Armada Nacional .

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El episodio ocurrió este martes mientras el buque Alpha Crux , que se encontraba atracado en el muelle 7 , realizaba la maniobra.

Por causas que todavía son investigadas, la embarcación comenzó a escorarse hacia babor, perdió estabilidad y terminó tumbándose , por lo que quedó parcialmente hundida.

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Tras el incidente se desplegó un operativo con personal de la Prefectura del Puerto de Montevideo , además de remolcadores y una empresa especializada en salvamento.

La empresa trabaja junto con el armador del buque para evaluar las alternativas que permitan recuperar la embarcación.

Activaron un operativo para evitar un derrame de combustible

Debido a que el incidente se produjo mientras el pesquero realizaba un trasvase de combustible, las autoridades también activaron el protocolo de respuesta ante derrames para evitar que líquidos oleosos se propagaran por la dársena del puerto.

Una empresa especializada en respuesta a derrames (OSRO) desplegó barreras de contención alrededor del buque y comenzó las tareas para recuperar los líquidos oleosos.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar mientras se determina cómo será la recuperación del pesquero y se investigan las circunstancias que provocaron que perdiera estabilidad.

No hubo personas lesionadas como consecuencia del incidente.