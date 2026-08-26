La Policía detuvo a seis personas vinculadas al asesinato de un niño de 12 años en las canteras de Parque Rodó

La Policía detuvo este miércoles a seis personas vinculadas al ataque a tiros ocurrido el pasado 24 de julio en las Canteras del Parque Rodó , en el que murió un niño de 12 años y otras cinco personas resultaron heridas , informó el Ministerio del Interior.

Las detenciones se concretaron durante ocho allanamientos realizados en el barrio Maroñas por investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos.

El operativo tuvo como objetivo detener a seis personas que habían sido individualizadas por los investigadores como presuntamente vinculadas al ataque ocurrido en la zona de Rambla Presidente Wilson y avenida Domingo Sarmiento .

Operativo policial en Cerro Norte contra bandas criminales: la Policía hizo 20 allanamientos, incautó armas y detuvo a cuatro personas

Encontraron muertos a hombre de 89 años y a mujer de 56 en avanzado estado de descomposición en una casa de Montevideo

Los detenidos son cinco hombres y una mujer . Tres de los hombres tienen 20 años, mientras que los otros tienen 22 y 25 años . La mujer, en tanto, tiene 20 años . Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales y todos quedaron a disposición de la Justicia .

Cuatro armas y dos autos incautados

Durante los allanamientos, la Policía incautó cuatro armas de fuego: una pistola, un revólver y dos rifles.

También fueron encontradas vainas y municiones, que serán sometidas a pericias por parte de Policía Científica para determinar, entre otros elementos, si tienen vinculación con el ataque investigado.

Además, los efectivos incautaron dos automóviles, que también serán periciados.

El operativo contó con la participación de varios equipos policiales y el apoyo de la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección de Operaciones Especiales y la Dirección Nacional de Policía Científica, entre otras dependencias.

La investigación por el homicidio del niño de 12 años

El ataque ocurrió el 24 de julio en las Canteras del Parque Rodó, cuando se efectuaron disparos con armas de fuego que provocaron la muerte de un niño de 12 años y dejaron a otras cinco personas heridas.

Desde entonces, el Departamento de Homicidios trabajó en la investigación en coordinación con la Fiscalía de Homicidios de 1º Turno, a cargo de la fiscal Flores.

Según informó el Ministerio del Interior, luego del análisis de información y de diferentes tareas de campo, los investigadores consiguieron reunir elementos de prueba que permitieron individualizar a al menos seis personas presuntamente involucradas en el ataque.

A partir de esos elementos se solicitaron y obtuvieron las órdenes de detención para los cinco hombres y la mujer que fueron capturados durante los allanamientos de este miércoles.