"Muy feliz": Alan Matturro fue presentado en Shakhtar Donetsk, su nuevo club, con el que firmó un importante contrato

Shakhtar Donetsk de Ucrania presentó de forma oficial al uruguayo Alan Matturro como nuevo jugador del equipo al cerrar la transferencia del zaguero desde Genoa de Italia.

“Muy feliz por este nuevo paso en mi carrera”, señaló el jugador de 21 años quien firmó un importante contrato con el equipo ucraniano hasta el 31 de julio de 2031 .

Desde el club destacaron al futbolista. “Nuestro nuevo central”, señalaron, además de repasar que es “campeón del mundo U20 con experiencia en la Serie A de Italia y La Liga de España”.

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Repaso de su carrera

Además, Shakhtar Donetsk hizo un perfil para presentar al jugador nacido el 11 de octubre de 2004 en Montevideo y de 1.89 metros de altura.

“Alan Matturro es producto del club uruguayo Defensor, con cuyo primer equipo debutó en noviembre de 2021 y disputó un total de 33 partidos (2 goles, 2 asistencias). En enero de 2023, se trasladó a Genoa, donde jugó 24 partidos en dos temporadas y media (19 en la Serie A, 2 en la Serie B, 3 en la Copa de Italia). En la temporada 2025/26, jugó cedido en el Levante, club de la Liga española (21 partidos, 1 gol, 1 asistencia). En total, tiene 79 partidos en su carrera profesional (3 goles, 3 asistencias, 5 tarjetas amarillas, 1 tarjeta roja). Ganador de la Copa Uruguaya (2022)”.

También destacan su paso por la celeste. “Jugó en las selecciones juveniles de Uruguay. Como parte de la selección uruguaya sub 20, se proclamó campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2023, disputando los 7 partidos sin sustituciones, anotando 1 gol y dando 1 asistencia, y además recibió el Balón de Plata como segundo mejor jugador del torneo”.